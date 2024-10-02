Еврейский Новый год: поздравления с Рош ха-Шана, какой год наступает в 2024-м

В середине осени отмечается иудейский Новый год Рош ха-Шана. Это один из наиболее важных праздников в иудаизме, который празднуют в Израиле и еврейских общинах по всему миру. «Известия» рассказывают об истории торжества и публикуют поздравительные открытки, которыми можно поделиться в мессенджерах и соцсетях.

Рош ха-Шана 2024: какой год наступает, даты празднования

Религиозные праздники иудеев отмечаются в соответствии с солнечно-лунным календарем. Открывает еврейский год весенний месяц авив, называемый также нисан. Он выпадает на март-апрель григорианского календаря.

Рош ха-Шана приходится на сентябрь-октябрь — начало седьмого месяца тишрей. Считается, что Бог сотворил мир именно в это время, поэтому с него и ведется летоисчисление у иудеев. Согласно календарю, осенью наступит 5785 год.

Традиционно празднования длятся два дня. В 2024 году Рош ха-Шана начнут отмечать с вечера 2 октября. С подготовкой к встрече Нового года связано множество традиций, обрядов и ритуалов, которые неукоснительно соблюдаются верующими. Закончится торжество вечером 4-го числа.

5785 год: традиции Рош ха-Шана

Суть Рош ха-Шана заключается в том, чтобы прислушаться к голосу совести, вспомнить обо всех своих дурных поступках и искренне раскаяться. Чтобы очиститься духовно, два праздничных дня принято как можно меньше спать и как можно больше времени проводить в молитве.

По обычаю в праздник евреи посещают синагогу и окунаются в микву — специальный бассейн для ритуального очищения. В домах зажигают свечи и готовятся к праздничной трапезе, которая совершается в каждый из вечеров. На улицах в эти дни можно услышать священные звуки шофара — инструмента из бараньего рога, сигнал которого возвещает о приближении Нового года.

Собираясь за столом, иудеи произносят специальную молитву-благословение. Только затем можно приступать к трапезе. По традиции в Рош ха-Шана на столе непременно должны быть яблоки с медом, блюда из тыквы, фиников, свеклы, стручковой фасоли и рыбы.

Главным символом еврейского Нового года считается гранат. Это очень популярный фрукт в Израиле, который как раз созревает осенью. Целым плодом граната ставят в центре праздничного стола, а зернами украшают салаты.

Поздравления и открытки с еврейским Новым годом

В дни Рош ха-Шана все дарят друг другу подарки, отправляют открытки и посылки родным и знакомым, которые живут далеко. Картинки часто содержат изображения шофара, плодов граната и иудейские символы веры. Традиционное поздравление с Рош ха-Шана звучит так: «Шана това у метука!», что означает «Счастливого и сладкого года!».

Поздравление дополняют личными пожеланиями. Вот примеры того, как можно поздравить с праздником своими словами:

«Пришел Рош ха-Шана! В Новый год желаю приятных подарков, много вкусностей на столе, за которым соберется вся дружная семья и близкие сердцу люди. Пусть в вашем доме всегда будут достаток, радость, мир и уют, а каждый день наступившего года будет ярким и незабываемым».

«С еврейским Новым годом! В светлый праздник Рош ха-Шана пусть громче трубит шофар, прогнав из жизни все беды и невзгоды. Желаю войти в новый год с добрыми помыслами, оставив всё плохое позади. Радости и благополучия!».

«Поздравляю с праздником Рош ха-Шана! В эти дни мы не только отдаем дань глубокого уважения к духовному наследию иудаизма, но и оцениваем итоги своих поступков, планируя добрые дела и начинания. Пусть всё задуманное сбудется и год станет щедрым и счастливым».

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Global Look Press и Getty Images.