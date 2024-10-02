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Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По итогам сентября в России продано 41,5 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это на 14,5% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 8,6% больше, чем в августе текущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 2 октября.

Всего за девять месяцев официальные дилеры Lada реализовали 335 тыс. пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (+38,1% к аналогичному периоду прошлого года).

Lada Largus, перезапуск производства которого состоялся в мае, в сентябре показал значительный рост: реализовано 1816 пассажирских универсалов (+74,3% к августу 2024 года) и 658 фургонов (+41,5% к августу 2024 года).

Lada Vesta в сентябре разошлась тиражом 12 тыс. автомобилей (+4,4% к августу 2024 года). По итогам девяти месяцев продано 96,2 тыс. Vesta (на 294,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Продажи Lada Granta также показали положительную динамику и составили 17,8 тыс. автомобилей (+6,8% к августу 2024 года). По итогам девяти месяцев продано 155,7 тыс. Granta (+2,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Продажи Lada Niva Legend составили 4352 автомобиля (+17% к августу). Всего с января по сентябрь было продано 35,1 тыс. Niva Legend (+22,9%). Lada Niva Travel по итогам девять месяцев разошлась тиражом 8 тыс. машин, что на 11,1% выше прошлогоднего результат. По итогам сентября реализовано 4304 автомобиля, что на 2,9% выше продаж в августе.

Издание дополненное: флагман АвтоВАЗа получил ESС и другие опции
На тесте «Известий» — модернизированная Lada Vesta

Накануне сообщалось, что автозавод «Москвич» в сентябре реализовал 2252 автомобиля. По сравнению с августом этого же года продажи выросли почти на 19%. В сентябре «Москвич» продал 214 лифтбеков с индексом 6 и 238 электромобилей.

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