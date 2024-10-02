Бойцы ВС РФ приспособили перехваченные дроны ВСУ для помощи ВС РФ
Перехваченные украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) приспосабливают для помощи Вооруженным силам (ВС) РФ на передовой. Об этом российские бойцы рассказали «Известиям» в среду, 2 октября.
По их словам, некоторые беспилотники разбирают на запчасти, остальные применяют для доставки военнослужащим питания и боекомплектов.
Для ведения огня по дронам бойцы выбирают трассирующие патроны — специальный тип боеприпасов, которые оставляют за собой яркую дорожку света. Наводить на БПЛА таким образом нужно не отдельные пули, а светящуюся линию.
«Ты подлавливаешь дрон, пропускаешь, когда он над тобой уже пролетел, начинаешь работать ему вдогон. Если будешь работать спереди по беспилотнику, он спалит точку, где ты находишься, и сделает сброс. Скинуть на тебя один из своих снарядов дрону труда не составит», — рассказал стрелок-зенитчик группировки «Центр» с позывным Демон.
Зенитчики сбивают из стрелкового оружия небольшие FPV-дроны. Оказавшись в руках российских военнослужащих, такая техника может принести пользу ВС РФ. Например, БПЛА «Баба-яга» широко применяются для доставки противотанковых мин. За счет своей грузоподъемности такие дроны могут нести сразу два снаряда.
«Ее наши ребята сбили, потом долго не могли вынести, так как она находилась в непосредственной близости к врагу. Самую ценность здесь играет электроника и моторы. А всё остальное — есть такая чудо-машина, называется 3D-принтер», — отметил военнослужащий 150-й бригады группировки «Юг» с позывным Мэрлин.
Беспилотники сложно отследить: они быстрые и небольшие по размеру. Это делает дроны выгодным способом доставки питания военнослужащим, отметил пообщавшийся с бойцами корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
Также в этот день в Минобороны РФ рассказали, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона группировки войск «Днепр» уничтожил вышку с аппаратурой ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.
До этого, 30 сентября, в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления FPV-дронами ВСУ. В нанесении точных ударов артиллерии помогают разведчики.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.