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Бойцы ВС РФ приспособили перехваченные дроны ВСУ для помощи ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Перехваченные украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) приспосабливают для помощи Вооруженным силам (ВС) РФ на передовой. Об этом российские бойцы рассказали «Известиям» в среду, 2 октября.

По их словам, некоторые беспилотники разбирают на запчасти, остальные применяют для доставки военнослужащим питания и боекомплектов.

Для ведения огня по дронам бойцы выбирают трассирующие патроны — специальный тип боеприпасов, которые оставляют за собой яркую дорожку света. Наводить на БПЛА таким образом нужно не отдельные пули, а светящуюся линию.

«Ты подлавливаешь дрон, пропускаешь, когда он над тобой уже пролетел, начинаешь работать ему вдогон. Если будешь работать спереди по беспилотнику, он спалит точку, где ты находишься, и сделает сброс. Скинуть на тебя один из своих снарядов дрону труда не составит», — рассказал стрелок-зенитчик группировки «Центр» с позывным Демон.

Зенитчики сбивают из стрелкового оружия небольшие FPV-дроны. Оказавшись в руках российских военнослужащих, такая техника может принести пользу ВС РФ. Например, БПЛА «Баба-яга» широко применяются для доставки противотанковых мин. За счет своей грузоподъемности такие дроны могут нести сразу два снаряда.

«Ее наши ребята сбили, потом долго не могли вынести, так как она находилась в непосредственной близости к врагу. Самую ценность здесь играет электроника и моторы. А всё остальное — есть такая чудо-машина, называется 3D-принтер», — отметил военнослужащий 150-й бригады группировки «Юг» с позывным Мэрлин.

Беспилотники сложно отследить: они быстрые и небольшие по размеру. Это делает дроны выгодным способом доставки питания военнослужащим, отметил пообщавшийся с бойцами корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

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Также в этот день в Минобороны РФ рассказали, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона группировки войск «Днепр» уничтожил вышку с аппаратурой ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.

До этого, 30 сентября, в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления FPV-дронами ВСУ. В нанесении точных ударов артиллерии помогают разведчики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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