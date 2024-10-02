Аэропорт японской префектуры Миядзаки отменил все рейсы из-за вероятного взрыва
В аэропорту японской префектуры Миядзаки были отменены все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым. Об этом в среду, 2 октября, передает телеканал NHK.
«Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что обрушение произошло на рулежной дорожке незадолго до [2.00 мск]. Мы в настоящее время проверяем, было ли это взрывом. Причина инцидента устанавливается, но шансов на открытие полос в ближайшее время нет», — цитирует телеканал сообщение администрации аэропорта.
На месте работают два расчета противопожарных служб. Из здания были эвакуированы персонал и пассажиры.
Информации о пострадавших нет.
Ранее, 9 сентября, аэропорт в Швеции приостановил работу из-за обнаружения четырех дронов. Движение в Арланде было остановлено около 23:00 (1:00 мск) и возобновлено в 1:30 (3:30 мск) по Гринвичу. По данным агентства, представитель оператора аэропорта Swedavia подтвердил факт временной остановки полетов.