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Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Картины Михаила Врубеля впервые за десятилетие появятся на аукционе. На торги Московского аукционного дома 6 октября будет выставлена серия портретов Эмилии Праховой, послужившей прообразом для Царевны Лебеди.

Речь идет о двух карандашных портретах Праховой кисти Врубеля конца XIX века. Они станут первыми работами художника, которые войдут в свободный оборот после внушительного перерыва с 2011 года. Их эстимейт (условная цена неформального характера, которую предоставляют эксперты аукционного дома. — Ред.) составляет 3,4 млн рублей.

По мнению экспертов аукционного дома, портреты Праховой обладают высокой инвестиционной привлекательностью, так как Врубель редко появляется на рынке в принципе.

«Очень часто на творчество Врубеля влияли его романтические увлечения. Подверженный влиянию средневекового рыцарства, он выбирал себе даму сердца, платонически обожал ее и воспевал в своих произведениях. Считается, что черты Праховой он придал многим женским образам, созданным им в тот период», — рассказал коллекционер, историк искусств и соучредитель Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

Также на аукционе появятся два шедевра Ивана Айвазовского — «Ночной залив. Крым. Вид на Аю-Даг» и «Буря». По мнению экспертов, работы маринистов, к которым относится Айвазовский, достаточно популярны у отечественных коллекционеров, а работы художников первого уровня являются одними из наиболее ликвидных. Эстимейт первого произведения составил — 14,7 млн рублей, а второго — 33,4 млн рублей.

Аукционный дом также представит работы Алексея Саврасова «Лосиный остров» и Исаака Левитана «Дорожка в Сокольниках».

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В июне картина «Девушка в сосновом бору» (1889 год) Ивана Шишкина установила рекорд внутреннего рынка: полотно ушло с молотка за 85 млн рублей. Картина размером около метра была написана живописцем под впечатлением от пейзажей Нарвы, где в конце 1880-х годов художник жил и отдыхал. В 1897 году она была приобретена частным лицом на выставке в Стокгольме, а затем украшала интерьеры старинного поместья Блумбакка на западе Швеции.

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