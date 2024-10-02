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Машков рассказал о предстоящих премьерах в «Современнике»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Театр «Современник» открывает сезон под руководством худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова. Труппы сразу двух театров собрались вместе, Машков поздравил коллег и рассказал о предстоящих премьерах. «Известия» побывали на мероприятии.

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«Два коллектива должны присмотреться друг к другу и действовать в одном направлении. Я почти семь лет занимаюсь Театром Олега Табакова и театральным колледжем. И достаточно хорошо знаю эти два коллектива. С «Современником» я тоже отлично знаком. Но пока не было достаточно времени, чтобы со всеми встретиться лично и услышать вас», — сообщил Машков.

В этом сезоне состоится премьера постановки «Позывной Тишина». Это история про нашего современника, участника специальной военной операции (СВО). Постановщиком станет Севастьян Смышников. Пьесу написал драматург Олег Антонов.

«Это первая работа, в которой примут участие артисты двух наших театров. Для меня очень важно, что это спектакль о наших современниках», — отметил худрук.

Кроме того, «Современник» вернет в афишу спектакль «Мещане». Пьеса и задумка достойны внимания, как заметил Машков. Вновь появится в репертуаре «Обыкновенная история». Эту пьесу Александра Гончарова в 1847 году впервые опубликовали в журнале «Современник».

«Для того чтобы что-то исчезло или возродилось, прежде надо обсудить с коллективом. Есть некоторые спектакли, которые по тем или иным причинам ушли. «Мещане» тоже могли уйти по некоторым обстоятельствам, но мы его возвращаем. Моя цель — посмотреть спектакли и вместе с вами решить, в каком они состоянии», — подчеркнул Машков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ТОТ «Современник»: Владимир Машков объявил планы двух театров

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