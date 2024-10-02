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New York Post заявил о лидерстве Трампа в опросах в колеблющихся штатах

NYP: Трамп лидирует в последних опросах в колеблющихся штатах
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Новые опросы в колеблющихся штатах показывают, что шансы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на победу растут. Об этом 1 октября сообщила New York Post.

По данным издания, опросы Quinnipiac и Emerson, опубликованные во вторник, показывают, что бывший президент опережает вице-президента Камалу Харрис в Северной Каролине, Джорджии и Аризоне, а в Пенсильвании они равны.

Если эти показатели сохранятся, у Трампа будет 262 голоса избирателей. Позиции Харрис будут зависеть от победы в штатах Мичиган и Висконсин.

Сообщается, что в Северной Каролине Трамп имеет преимущество над Камалой Харрис 49% против 47%. Оно обеспечивается за счет мужчин и белых избирателей без высшего образования, в этих группах кандидата от Республиканской партии поддерживают 59% и 66% соответственно.

Газета отметила, что самой сильной демографической группой, поддерживающей Харрис, являются чернокожие избиратели.

При этом, согласно опросу Emerson, Трамп опережает Харрис в соотношении 50% к 49% в Северной Каролине среди 850 вероятных избирателей, опрошенных 27 и 28 сентября. Примечательно, что 9% из тех, кто говорит, что проголосует за Харрис, не одобряют работу администрации действующего президента США Джо Байдена.

Также в Джорджии бывший президент Трамп лидирует со счетом 50% против 44%. А среди 920 опрошенных вероятных избирателей штата Аризона Трамп опережает Харрис в соотношении 50% к 47%.

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Ранее, 19 сентября, NYP также сообщила об опережении Трампом Харрис по новым опросам в колеблющихся штатах. По результатам опросов, кандидат в президенты США от Республиканской партии лидирует в пяти из семи опрошенных колеблющихся штатов, что даст ему 281 голос из минимальных 270.

10 сентября сообщалось, что рейтинги Трампа и Харрис сравнялись, за обоих проголосовали бы по 49% американских избирателей. Из числа сторонников Трампа 31% заявил о решительной поддержке своего кандидата, еще 18% — об умеренной. В свою очередь, Харрис решительно поддерживают 29% электората, а умеренно — 20%.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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