Береговая охрана Тайваня спасла 19 моряков с тонущего судна
Спасатели Тайваня эвакуировали с тонущего возле острова Ланьюй грузового судна 19 моряков, включая троих россиян. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили в тайваньском управлении береговой охраны.
Балкер Blue Lagoon шел под флагом Барбадоса, сообщает ведомство. Команда обнаружила течь в моторном отсеке в 18 милях от берега и приняла решение покинуть корабль. Агентство CNA опубликовало кадры тонущего корабля.
Для проведения спасательной операции к Blue Lagoon были направлены вертолет и корабль береговой охраны. Из-за бушующего к югу от Тайваня тайфуна высота волн в указанном районе достигала 6–7 м.
Всего с корабля эвакуировали 19 человек: трех россиян, семь украинцев и девять египтян. Их жизням ничего не угрожает.
Ранее, 14 июля, турецкое информационное агентство Haberler сообщило, что в результате возгорания на яхте Eagles у острова Кечи в 10 км от курортного города Мармарис в Турции пострадали 17 человек. По данным агентства, пожар произошел вскоре после того, как круизное судно из дерева отчалило от берега. Спасаясь от огня, пассажиры выпрыгивали за борт. В результате возгорания яхта полностью затонула.