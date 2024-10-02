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В России предложили изменить допустимые нормы пестицидов в чае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России предлагают пересмотреть нормативные стандарты использования пестицидов при производстве чая. Как выяснили «Известия», такое обращение в правительство подготовили в ассоциации «Росчайкофе», которая представляет интересы крупнейших в стране компаний по производству этого товара.

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«Нами было направлено обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Мы ожидаем, что нормативная база пестицидов в РФ, не обновлявшаяся многие годы, будет гармонизирована с той, что действуют на мировом чайном рынке», — пояснил «Известиям» глава ассоциации Рамаз Чантурия.

Он отметил, что почти 100% чайного сырья сегодня импортируется из-за рубежа. По словам эксперта, пестициды применяются во всех государствах, выращивающих чай. Как правило, используемые препараты нормированы как в странах-производителях, так и во многих государствах-потребителях. Таким образом, существует международные стандарты, применяемые по всему глобальному рынку.

В Госдуме допускают, что бизнес, предлагая внести изменения по пестицидам, хочет уйти от ответственности и дополнительных проверок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чайные церемонии: в России могут изменить допустимые нормы пестицидов в напитке

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