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Театр сатиры отметил сотый юбилей спектаклем в память об Александре Ширвиндте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Театре сатиры во вторник, 1 октября, отметили 100-летний юбилей показом спектакля о его многолетнем руководителе Александре Ширвиндте «Планета Ширвиндт». Кадры прошедшего мероприятия публикуют «Известия».

Перед началом постановки действующий худрук театра Евгений Герасимов встал на колено перед вдовой Александра Ширвиндта Натальей. Также на сцену чтобы поделиться своими воспоминаниями о Ширвиндте вышли артисты труппы и приглашенные звезды. Среди них артисты Юрий Васильев, Алена Яковлева, Геннадий Хазанов, Максим Аверин, Нина Корниенко.

«Я пришел на консультацию в Щукинское училище. Консультацию проводил молодой педагог в сопровождении студентов, фамилия его была Ширвиндт. Он посмотрел на меня, послушал, что я пытался из себя представлять. Позвал к столу, сказал: «Сядь, ты всё равно сюда не поступишь. Есть в Москве государственное училище циркового эстрадного искусства. Это такой отстойник, может, там пригодишься». Я пригодился, и в этот отстойник через несколько лет преподавать пришел Ширвиндт», — рассказал Хазанов свою историю знакомства.

Также воспоминаниями об отце поделился и сын Ширвиндта Михаил. Он поблагодарил его за всё и отметил, что не каждому сыну удается бок о бок прожить с родителем 66 лет.

«Спасибо тебе, папа, спасибо, что выбрал мне прекрасную маму. Спасибо, что вы родили меня так рано. Не каждому ребенку удается прожить с отцом 66 лет. Чтобы моему младшему сыну так повезло, мне придется протянуть 128 лет. Но я постараюсь. Думаю, что ты счастлив, потому что находишься в компании самых близких друзей <...> До встречи, папа, твой сын Миша», — сказал он.

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Будущий актер и режиссер Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина и был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола («Ленком Марка Захарова»). В том же году сыграл свою первую роль в фильме «Она вас любит!». В 1968-м перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной. В марте 1970-го начал работать в Московском академическом театре сатиры, в 2000 году был назначен его художественным руководителем. В октябре 2021-го Ширвиндт стал президентом Театра сатиры, на посту художественного руководителя его заменил Газаров.

Артист ушел из жизни на 90-м году 15 марта 2024 года.

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