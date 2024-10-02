«Надеюсь, даже после возвращения в еврокубки мы не изменим путь»

Выступление московского «Локомотива» — одно из самых ярких явлений в нынешнем российском футбольном сезоне. Потеряв в июне группу ведущих игроков — Максима Глушенкова, Антона Миранчука, Артема Дзюбу и Рифата Жемалетдинова — «железнодорожники» очень аскетично вели себя на трансферном рынке. Казалось, что команду Михаила Галактионова не ждет ничего хорошего, но она неожиданно делит первое место в чемпионате России с «Краснодаром», набрав с ним одинаковое количество очков после 10 туров и уступая ему только по дополнительным показателям.

В интервью «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных выразил надежду, что даже после возвращения в еврокубки клуб не свернет с нынешнего пути опоры на российских футболистов (в основе команды всего два легионера), рассказал о бюджете «железнодорожников», прокомментировал избрание главы РЖД Олега Белозерова президентом новой Федерации гимнастики России (объединившей в себе ранее разрозненно существовавшие спортивную и художественную гимнастики, прыжки на батуте, спортивную аэробику и спортивную акробатику), а также высказался об успешном дебюте за тольяттинский «Акрон» игравшего в прошлом сезоне за «Локо» звездного нападающего Артема Дзюбы, находящегося в трех голах от рекорда Александра Кержакова по забитым мячам в истории российского футбола (233).

— Если нынешняя турнирная ситуация для «Локомотива» сохранится или даже улучшится к зимней паузе, в какой степени возможно усиление в ближайшее трансферное окно под борьбу за чемпионство?

— Не могу сейчас сказать. Мы ставим перед командой задачу играть и бороться в каждом матче, радовать наших болельщиков, поэтому о каких-то дополнительных вливаниях пока речи нет.

— Считается, что с нынешним «Зенитом» невозможно бороться за золото в сезон его 100-летия. Вы верите, что «Локомотив» может нарушить планы Питера и отобрать у него чемпионство?

— Еще раз хочу сказать, что мы не строим в этом году каких-то глобальных планов, глобальных задач. Мы идем от матча к матчу.

— Вы не раз говорили, что в текущей экономической ситуации вы считаете, что правильно вести нынешнюю политику с аккуратным расходом средств, ориентироваться на российских футболистов. На ваш взгляд, почему другие топ-клубы, пока мы изолированы от еврокубков, не хотят так же подзатянуть пояса и последовать вашему примеру?

— Мы никому никаких рекомендаций давать не хотим. Мы выбрали этот путь, считаем, что он правильный. Восемь наших игроков вызываются в состав национальной сборной. Два–три игрока постоянно в составе молодежной сборной. Ряд игроков в другие национальные сборные вызываются. Это говорит о том, что «Локомотив» качественно работает, но это наш путь. Это то, о чем мы договорились с российскими железнодорожниками. То, что поддерживается нашими главными болельщиками и железнодорожниками страны. И этому пути мы следуем.

— Если вдруг, к примеру, через два года наш футбол разбанят и российские клубы вернутся в еврокубки, вы продолжите следовать этому пути?

— Надеюсь, что да.

— Касательно огромного количества вызовов ваших футболистов в национальную и молодежную сборные России: вас не напряг их недавний выезд во Вьетнам, с перелетами в девять и более часов, закончившийся еще и срывом части матчей из-за тайфуна? «Локомотиву» нравится так отпускать футболистов, получая их назад выжатыми как лимон?

— Вызов в сборную страны — это всегда положительный момент для игроков. Это то, к чему игроки стремятся, ребята стремятся быть вызванными в сборную. Это всегда признание, смена обстановки. Другой коллектив, в котором решаются задачи национального масштаба. Поэтому мы игроков отпускали, отпускаем и будем отпускать в сборную страны. Потому что то, ради чего мы работаем, — это подготовка резервов сборной команды страны.

— Насколько был серьезен интерес к Наиру Тикнизяну со стороны «Севильи», о котором много говорили в СМИ в конце лета?

— Не серьезен. Сам Наир говорил, что если будет серьезный интерес для клуба и для него, тогда мы вместе будем рассматривать. Пока об этом даже говорить смысла нет.

— С учетом того, что в этом сезоне Тикнизян или не играет, или выходит на замены, нет ощущения, что эти слухи немного его психологически выбили из колеи?

— Нет. У каждого игрока бывают какие-то разные фазы. Поэтому всё абсолютно нормально.

— Не так давно на сайте Sports.ru вышел текст с разбором бухгалтерии «Локомотива». Основной тезис: в 2023 году бюджет клуба на 80% зависел от поступлений от РЖД и ее дочерних кампаний, что самый высокий показатель минимум с 2018 года, когда финансовая отчетность стала публиковаться на сайте ФНС. Утверждается, что из-за потери еврокубков и оттока болельщиков зависимость от главного спонсора стала аномально высокой.

— Если честно, не читал. Познакомлюсь — может быть, отдельно прокомментирую.

— Вы впервые вошли в совет директоров клуба в марте 2019 года. Можно говорить, что с тех пор зависимость от РЖД и ее дочек сильно увеличилась?

— Каких-то больших изменений не произошло. Взнос компании ежегодно не увеличивался.

— Сколько вносила компания?

— Ровно столько же, сколько за последние 10 лет.

— Помню, еще обычно фигурировала сумма в 6 млрд или 5,5 млрд рублей в зависимости от того, считать с налогами или без них.

— 5,5 млрд рублей.

— Плюс налоги?

— Нет. 5,5 млрд рублей — это уже с налогами.

— На 2025 год планируется такой же взнос клубу со стороны РЖД?

— Если всё будет хорошо, то сумма останется такой же. Вообще, наоборот, я бы сказал, что за последний год «Локомотив» большие деньги получил от телевизионных трансляций, за четвертое место по итогам прошлого чемпионата России пришла достаточно приличная сумма. Неплохо сегодня работает маркетинговая служба, продажи каких-то наших рекламных мест и прочее. То есть эти показатели тоже растут в бюджете. У нас новый букмекер появился — это дополнительные средства в бюджете клуба, поэтому, наверное, эта зависимость (от РЖД — «Известия») за последний год пропорционально даже где-то снизилась.

— Помимо тех 5,5 млрд рублей от РЖД, сколько из других источников денег вы заработали за текущий год?

— Это в клуб надо задать вопрос. Еще раз хочу подчеркнуть, что увеличились суммы от телевизионных трансляций, от букмекера, от текущей коммерческой деятельности. Клубный магазин дает сегодня хорошие продажи, и новая коллекция формы по некоторым позициям уже продана — такого в последние годы не было.

— Артем Дзюба в первых трех матчах за «Акрон» в чемпионате забил гол и сделал три голевые передачи. Удивлены, что он до сих пор играет в РПЛ и согласился поехать в клуб из второй половины таблицы, еще и вдали от МКАД?

— Я не удивлен. Артем хочет установить рекорд. Насколько я понимаю, ему осталось три гола. Вашим коллегам в одном из интервью говорил, что нисколько не сомневался, что Дзюба эти голы забьет и рекорд установит. Артем — волевой, мотивированный, высококлассный футболист. И сегодня он реальная звезда нашего российского чемпионата.

— Соскучились по нему за четыре месяца с момента его ухода из «Локо»?

— Я Артему очень благодарен за тот период, который он провел в нашем клубе. Это был очень сложный момент, когда Дзюба пришел и помог. Мы об этом ему многократно говорили, но пришло время «Локомотиву» играть несколько в другой футбол. Мы расстались. Хорошо расстались, глядя друг другу в глаза и понимая, что жизнь, возможно, нас сведет еще когда-то в каких-то других ипостасях. А то, что Артем — талант, и такие футболисты, как Дзюба, двигают интерес к нашему российскому футболу, я об этом говорил не раз и сегодня в этом нисколько не сомневаюсь.

— Вы говорите, что он помог в сложный момент. На ваш взгляд, без него «Локомотив» спасся бы от вылета полтора года назад?

— Сейчас сложно говорить. Тогда вся команда собралась. И пришел новый главный тренер Михаил Галактионов. Но в целом ведь играет, если говорить языком музыки, оркестр. Артем в этом оркестре был одним из ведущих солистов.

— Олег Белозеров избран президентом новой объединенной Федерации гимнастики России. Как человек, возглавляющий один из департаментов РЖД, можете объяснить, какая связь между руководителем столь крупной компании и гимнастикой, что ему предложили возглавить федерацию?

— Я могу это объяснить тем, что в РЖД большая спортивная работа проводится. Нашим Российским физкультурно-спортивным обществом (РФСО «Локомотив») наработаны уникальные компетенции. Это на сегодняшний день самое большое спортивное общество в стране, объединяющее около 300 тыс. железнодорожников. И в РЖД накоплен уникальный опыт по работе с профессиональными клубами, профессиональными спортивными федерациями. Поэтому инициатива, с которой выступили региональные федерации гимнастики на этапе подготовки к объединению, была поддержана Олегом Валентиновичем. Поэтому уверен, что при нем развитие нашей гимнастики будет и дальше в надежных руках.

— Объединение пяти федераций в одну гимнастическую — одна из самых радикальных реформ в нашем спорте за последнее время. В период вашей работы заместителем министра спорта РФ поднимался вопрос объединения федераций в единую структуру?

— Эти вопросы поднимались достаточно регулярно. Вопросы по соответствию наших российских федераций, самой структуре организации Международной Федерации. И речь здесь не только о тех федерациях, которые находятся в структуре FIG (Международная федерация гимнастики. — «Известия»). То же самое относится к FINA (Международная федерация плавания. — «Известия»), FIS (Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборд. — «Известия»), ISU (Международный союз конькобежцев, проводящий также соревнования по фигурному катанию и шорт-треку. — «Известия»). Наверное, это те решения, которые рано или поздно должны быть реализованы. Нам нужно работать в той структуре, которая в мире имеет место.

— Около семи лет назад создавалась Ассоциация водных видов спорта России, но она так и не объединила под собой все федерации.

— Ну, каждому времени, наверное, необходимы решения. Вот сегодня та пауза, которая есть у российского спорта на участие в международных соревнованиях, дает возможность посмотреть внутрь себя, что-то структурно поправить, посмотреть, что нам нужно сделать еще для развития спорта внутри страны. Наверное, время сегодня для этого пришло.