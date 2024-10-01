Диетолог назвала главные принципы здорового питания для пожилых людей

Главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала во вторник, 1 октября, о том, какие продукты полезны пожилым людям, а каких следует избегать.

«Пожилым людям нужен белок из расчета: один грамм белка на один килограмм массы тела. При этом соотношение между растительными и животными белками лучше всего один к одному», — сказал специалист в беседе с «Радио 1».

По ее словам, из животных белков предпочтение следует отдавать белому мясу птицы и речной и морской рыбе. Полезны скумбрия, треска, карп, щука и судак. Вареную рыбу желательно есть не менее трех раз в неделю. При этом количество яиц стоит ограничить двумя-тремя в неделю и есть их приготовленными всмятку или в омлете.

Также необходимо также, чтобы в рационе всегда были овощи, фрукты, крупы, цельнозерновой хлеб.

При этом диетолог рекомендовала свести к минимуму употребление колбас и консервов. Пожилым людям также не принесут пользы бульоны и красное мясо, так как эти продукты могут способствовать развитию подагры и формированию камней в почках. Кроме этого, следует сократить употребление сахара и различных сладостей.

«Конфеты лучше заменить сухофруктами и есть их после основного приема пищи. И стоит включить в рацион фрукты и ягоды», — сказала Пичугина.

Эксперт добавила, что пожилым людям рекомендуется также употреблять как можно меньше соли и следить за количеством жиров.

«Необходимо включать в рацион продукты с омега-3 и омега-9. Хорошие жиры — рыбный, а также льняное масло и оливковое. Не стоит есть животные насыщенные и трансжиры, кукурузное, пальмовое, кунжутное и другие масла с омега-6», — объяснила Пичугина.

Она добавила, что суточная потребность в жидкости у пожилых людей составляет около полутора литров. Полезно пить компоты, соки, отвар шиповника и жидкий чай с лимоном или молоком. Крепкий чай и кофе не рекомендуются, заключила она.

Кардиолог Мария Лобова также посоветовала пожилым людям отказаться от употребления кофе. По словам врача, в старшем возрасте данный напиток провоцирует усиленную возбудимость, тревожность и бессонницу. Кроме того, продукт раздражает слизистую желудка, что может обернуться обострением язвенной болезни, сообщает 360.ru.

В свою очередь врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков рассказал «Известиям» 1 октября, в Международный день пожилых людей и День геронтолога, почему многих в старшем возрасте беспокоят проблемы со сном.

С бессонницей сталкиваются 10–30% людей после 60 лет. Чем старше становится человек, тем большее количество факторов может оказывать влияние на его сон. С годами происходят естественные изменения цикла сна и бодрствования.