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Астероид 2024 PT5 вновь приблизится к Земле перед Новым годом

Ученый Еленин: астероид 2024 PT5 вновь приблизится к Земле перед Новым годом
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Фото: Global Look Press/NASA/Goddard
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Согласно расчетам ученых, астероид 2024 PT5 останется околоземным и время от времени будет сближаться с Землей. Следующее произойдет уже перед Новым годом. Об этом «Известиям» рассказал астроном, сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Он выразил уверенность, что расчеты ученых о том, что космическое тело уже должно было временно перейти на геоцентрическую орбиту (орбиту Земли) и начать двигаться по ней, верны.

«Его движение вокруг Земли выглядит так, что он пролетает Землю, разворачивается примерно на 180 градусов и летит обратно. Вот как раз в районе Нового года он будет пролетать в нескольких миллионах километрах от Земли, то есть абсолютно безопасно», — сказал астроном.

Еленин уточнил, что на начало января планируется изучение космического тела с помощью радиолокации. Он предположил, что тогда же ученые смогут увидеть внешний вид объекта.

Астроном объяснил, что астероид развернется в обратную сторону, так как пролетал около Земли на относительно небольшой скорости, планета начала его тормозить, пытаясь перевести на свою геоцентрическую орбиту. Ей удалось погасить его скорость, но это было сделано вне ее сферы гравитационного влияния.

«Если бы она сделала это внутри этой сферы, то тогда бы этот астероид действительно стал естественным спутником Земли и навсегда остался бы на орбите вокруг Земли», — заметил он и подчеркнул, что в итоге Солнце утянуло объект на гелиоцентрическую орбиту.

Звезда начала притягивать астероид к себе, увеличивая его скорость, и тот улетел от Земли, пояснил ученый. Это произошло потому, что там, где он находится, притяжение Солнца уже превалирует над земным.

«Есть спутники Земли, которые временно захватываются гравитацией нашей планеты. Они какое-то время могут осуществлять движение в виде подковы. Но для этого астероида такого движения не будет, потому что он ни одного полного оборота не совершит. Поэтому у него подковообразного движения не будет, а когда он снова перейдет на гелиоцентрическую орбиту, то есть на орбиту вокруг Солнца, он будет двигаться по немного вытянутой эллиптической орбите, как и все остальные тела Солнечной системы», — указал Еленин.

Отвечая на вопрос о том, может ли астероид оказаться космическим мусором, он добавил, что ученые пока не могут на 100% подтвердить обратное, однако, скорее всего, по его словам, это объект естественного происхождения.

Астроном добавил, что временные спутники у Земли бывают, причем на более долгий срок, нежели как в случае с астероидом 2024 PT5 на два месяца. В итоге они всё равно выходят на орбиту Солнца, заключил он.

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Ранее Еленин рассказал в беседе с «Известиями» о том, что астероид 2024 PT5, который будет двигаться по орбите Земли с 29 сентября по 25 ноября, не окажет никакого воздействия на Землю, так как его размеры не превышают 10 м и масса слишком ничтожна, чтобы повлиять на планету. Он объяснил, что из-за малых размеров и удаленности увидеть его на околоземной орбите можно только с помощью мощного телескопа.

По словам ученого, такие космические тела интересны астрономам как пример необычных низкоэнергетических сближений, в ходе которых Земля может захватить удаленные объекты. Планета считается относительно небольшой, поэтому притяжение астероида ее гравитационным полем — возможное, но маловероятное событие.

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