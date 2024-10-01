Суд обязал актера Козловского выплатить 37 тыс. рублей неустойки по долгу за квартиру
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- Суд обязал актера Козловского выплатить 37 тыс. рублей неустойки по долгу за квартиру
Басманный районный суд Москвы обязал актера Данилу Козловского выплатить 37 тыс. рублей в качестве неустойки по договору купли-продажи квартиры. Об этом 1 октября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
Решение было принято на очередном заседании по иску ООО «БЦ Машкова, 13». Он связан с долгом артиста за квартиру в элитном ЖК «Современник» на сумму около 800 тыс. рублей. Представитель истца не являлся на судебные заседания.
Иск против актера был подан в сентябре 2022 года. Сообщалось, что за несколько лет до этого артист приобрел квартиру в историческом доме на улице Машкова. Здание было построено в 1870 году, после чего его модернизировали, а квартиры выставили на продажу.
В 2021 году компания-застройщик обанкротилась, и был назначен конкурсный управляющий, в чьи задачи входил сбор долгов с жильцов элитного ЖК. Он подал в суд на ряд жильцов, в числе которых оказался и Козловский. В декабре 2022 года Басманный суд взыскал с него 400 тыс. рублей по данному иску.