С актера Козловского взыскали 400 тыс. рублей по долгу за квартиру

Басманный районный суд Москвы 20 декабря взыскал 400 тыс. рублей с актера Данилы Козловского в качестве долга за квартиру.

«Иск удовлетворить в части. Взыскать с Козловского Данилы Валерьевича в пользу «Бизнес-центра Машкова» неустойку в размере 400 тыс. рублей», — говорится в решении судьи.

Истцом выступил новый конкурсный управляющий дома «Современник» на улице Машкова в Москве, который подал в суд на жильцов, в том числе на Козловского. На заседание суда истец не явился.

Представитель актера заявил корреспонденту «Известий», что защита требовала полностью отказать в иске или снизить неустойку.

«После того как застройщик передал апартаменты, счет был оплачен, оплата произведена. Это было в 2020 году, до 2022 года никаких дополнительных требований не поступало», — сообщил адвокат.

Стоимость апартаментов в доме «Современник» начинается от 40 млн рублей. Здание было построено в 1870 году, после чего его модернизировали, а квартиры выставили на продажу.

14 декабря стало известно, что на журналистку Ксению Собчак подали иск на 3 млн рублей за неуплату установки каминов. Телеведущая внесла предоплату, но оставшуюся сумму не перевела.