Крупнейший на юге России культурный центр построят в Ставрополе
На юго-западе Ставрополя начали строительство пятиэтажного концертного комплекса с музеем, который станет одним из крупнейших культурных центров на юге России. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Объект возводят на улице Ивана Щипакина, пишет ИА StavropolMedia. В работах задействовано 125 строителей и 20 единиц техники. На данный момент идет заливка фундамента на общей площади 85 тыс. кв. м.
Концертный зал рассчитан на 2,5 тыс. мест, а театральный — на 600 мест. Также в здании разместят комнаты для хореографии, балета, репетиционные помещения, конференц-зал на 200 человек и рестораны.
Территорию вокруг комплекса благоустроят: смонтируют освещение, проложат тротуары, установят малые архитектурные формы, лавочки и урны, высадят деревья и цветы. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году.
Ранее в сентябре сообщалось, что в Ставрополе начали монтировать крытый ледовый каток. После возведения каркаса специалисты зальют лед на площади 1,5 тыс. кв. м и украсят объект декорациями.