В Госдуме отреагировали на публикацию в ООН данных о пытках ВСУ

Опубликованные в докладе Управления верховного комиссара Организацию Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ) данные о пытках российских военнопленных на Украине очень важны. Об этом член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил во вторник, 1 октября.

«Я даже скажу, что пора раскачивать все международные организации, в первую очередь, конечно, ООН, и дать огласке все эти ужасные преступления, которые творят на Украине. Это должно повлиять. Я думаю, те, кто понимают, что происходит, должны действительно учитывать те реальности, которые творят на Украине. Поэтому я считаю, что это правильно, что опубликовали», — отметил депутат в беседе с Lenta.Ru.

Парламентарий рассказал, что Россия старается на всех международных площадках рассказывать о действиях ВСУ в отношении военнопленных.

«Сколько было случаев расстрела пленных, издевательств над гражданами, издевательств над детьми даже и так далее», — сказал Заварзин.

Он подчеркнул, что важно, чтобы после публикации этого доклада были предприняты конкретные действия.

Ранее в этот день в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщалось, что более половины российских военнослужащих, попавших плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ), подверглись пыткам, передает RT. Уточняется, что большинство актов пыток совершается в неофициальных местах содержания под стражей и во время транзита в тюрьмы и СИЗО.

Согласно данным доклада, пытки чаще всего применялись передовыми подразделениями ВСУ или украинскими силами безопасности в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Основные методы, которые применяла украинская армия по отношению к пленным, — целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током, сообщает 360.ru. Кроме того, некоторые военнослужащие подвергались насилию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.