Госдума приняла в I чтении введение штрафов за опасное вождение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 5 тыс. рублей за опасное вождение, передает ТАСС 1 октября. При повторном нарушении водителям будет грозить лишение прав на срок до трех месяцев.

Под опасным вождением, в том числе, будет подразумеваться невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, если все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, а также резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП, и препятствование обгону.

За нарушение этих требований водителям будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на срок от одного до трех месяцев.

Отмечается, что, как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект надо доработать и сделать санкции за повторное нарушение более жесткими.

В августе один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал, что новые нормы могут начать действовать уже со следующего года.

Ранее в этот день стало известно, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о лишении прав за скрытие госномеров автомобиля на срок до 1,5 года. Сейчас за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.