Что такое Discord и для чего он нужен

На протяжении нескольких лет Discord остается одной из самых востребованных площадок у геймеров. Весной ее официально включили в реестр социальных сетей в России. О том, как работает платформа, какие опции она предлагает и насколько безопасна для пользователей, рассказывают «Известия».

Что такое Discord

Discord — это бесплатная онлайн-платформа для обмена голосовыми, текстовыми и видео сообщениями. Часто ее используют, чтобы запостить гифки, поделиться мемами и снимками экрана или поболтать с друзьями в чате во время игры. Некоторые опции предназначены специально для игроков. В частности, предусмотрена интеграция профиля с аккаунтами PlayStation, Steam и Xbox.

Однако популярность приложение завоевало не только у геймеров, но также у студентов и разработчиков программного обеспечения (ПО) благодаря наличию большого количества полезных инструментов. Например, с помощью Discord можно координировать работу, проводить онлайн-конференции, добавлять ботов и многое другое.

Кроме того, Discord вполне может заменить Zoom и Skype или стать рабочим аналогом Slack для корпоративных работников. Но чтобы приложение работало без сбоев, нужно иметь хорошее интернет-соединение. Если скорость низкая, то могут возникнуть проблемы с качеством звука и изображения.

Ежемесячно платформой пользуются около 196,2 млн человек. Всего количество зарегистрированных пользователей по состоянию на 2024 год составляет свыше 614 млн пользователей.

Как пользоваться Discord

В отличие от привычных мессенджеров со схожими интерфейсом и функционалом, вроде Telegram, Discord потребует некоторое время для освоения. Чтобы использовать все возможности приложения, стоит обзавестись современным телефоном или компьютером, а также хорошим микрофоном. При этом регистрироваться необязательно, можно войти в веб-версию.

При запуске Discord предложит создать сервер. Это виртуальные площадки, которые включают набор текстовых и голосовых каналов. Для ее создания необходимо нажать на иконку «+» в левой панели, затем выбрать тему, придумать название и выбрать аватарку.

После по умолчанию появятся текстовый и голосовой каналы. В первых общаются посредством текстовых сообщений. Голосовые каналы служат для аудиосозвонов. В таком канале могут одновременно общаться сразу несколько человек. Чтобы начать голосовой вызов, нужно кликнуть на имя друга и выбрать «Позвонить».

В Discord также можно запустить видеочат. Для этого нужно начать звонок другу или группе, нажав на значок камеры. Помимо этого, в приложении поддерживаются опции показа рабочего стола или любого отдельного окна на компьютере, а также трансляция с веб-камеры.

Однако, как рассказал эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Илья Гогуа, в Discord много рисков для простых пользователей. В общение, например, в голосовом чате, который служит основным источником обмена информации, при желании способен включиться любой человек, чем часто пользуются мошенники.

Ранее «Известия» писали, что суд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей.