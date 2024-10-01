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Актер театра «Современник» рассказал о службе в зоне СВО

Актер Павлов о службе на СВО: это дорого стоит — что мы воины своего Отечества
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Актер московского театра «Современник» рассказал 1 сентября «Известиям» о своей службе в зоне проведения специальной военной операции.

Он отметил, что отправился на фронт в рамках мобилизации. Павлов является военным артистом. Он служит во фронтовой творческой бригаде ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа.

«Постоянно нахожусь на фронтах специальной военной операции. Мы поддерживаем словом, песней наших бойцов», — сообщил военнослужащий.

По словам Павлова, его творческая бригада побывала в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также в других регионах России. Всего в его команде 15 человек.

«Мы все служили и давали присягу. А в присяге ты говоришь самые дорогие слова: «Служить Отечеству своему». И это дорого стоит — что мы воины своего Отечества», — поделился Павлов.

Также он рассказал о том, как военные артисты подбирают репертуар для разных подразделений, для тех, кто только вернулся с боя или тех, кто находится в госпитале. Павлов уточнил, что читает российским бойцам современную военную поэзию.

Он подчеркнул, что останется служить на фронте до победы и назвал честью выступать перед военнослужащими.

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Ранее, 23 сентября, рок-музыкант, основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал на творческой встрече в МИЦ «Известия» о том, что российским военнослужащим нужно помогать любыми способами. Он сообщил, что ездит с концертами на фронт, так как бойцов нужно разгрузить и помочь снять стресс.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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