Истребители Су-35с выполнили плановое патрулирование в курском приграничье
Экипажи истребителей Су-35С ВКС России совершили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. Об этом 1 октября сообщило Минобороны.
«Летчики многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрыли вертолеты армейской авиации и самолеты бомбардировочной и штурмовой авиаций при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне Минобороны сообщило, что вертолеты Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Ведомство также показало кадры боевой работы экипажей.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению боевиков продолжается. За всё время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли свыше 19,25 тыс. военных.