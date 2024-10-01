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Суд ДНР заочно приговорил к 10 годам тюрьмы наемника из Израиля

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kirill Chubotin
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 10 годам колонии строгого режима 47-летнего гражданина Израиля Дениса Десятника. Об этом 1 октября сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Уточняется, что мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Согласно данным ведомства, в период с марта 2022 года по июнь 2024 года Десятник принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). За данные действия он получил вознаграждение в размере более 1,9 млн рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Десятника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Кого Запад посылает воевать на Украину в качестве наемников. Детали

Ранее, 20 сентября, Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). За совершенные действия он получил вознаграждение в размере 1 млн рублей.

До этого, 16 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на Украине осталось менее половины иностранных наемников. По данным военных, их «тысячи были», они либо уехали, либо «нашли свой бесславный конец». Лавров заявил, что с наемничеством необходимо бороться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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