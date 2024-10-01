Турпоток в Крым вырос на 20% за девять месяцев 2024 года
Более 5,2 млн человек посетили Крым за девять месяцев текущего 2024 года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своих социальных сетях.
Около 65% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, более 24% — по железной дороге, еще около 11% — через новые регионы России. Почти половина путешественников выбрали южное побережье полуострова, около 25% — западное, свыше 15% — восточное. Еще 11% отдыхали в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
Средняя загрузка коллективных средств размещения в сентябре превысила 52%, что на 42% выше аналогичного периода 2023 года. По данным туроператоров, в бархатный сезон Крым остается одним из самых быстрорастущих направлений отдыха по отношению к прошлому году. Как отмечает ИА SevastopolMedia, активно идет бронирование на новогодние праздники и лето 2025 года.
Ранее в сентябре сообщалось, что в Госдуме предложили сделать фермерские хозяйства точкой притяжения для туристов. Для этого депутаты намерены закрепить в Земельном кодексе возможность возводить на территории ферм дополнительные нестационарные места размещения.