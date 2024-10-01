Трое морпехов ВСУ получили почти по 30 лет за убийства жителей Мариуполя
Суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) вынес приговор украинским морпехам Богдану Потапову, Дмитрию Брайко и Эскендеру Кудусову за убийства мирных жителей Мариуполя в 2022 году. Об этом 1 октября сообщили в Следственном комитете России.
«Потапову и Брайко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет каждому, Кудусову — 29 лет шесть месяцев лишения свободы», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что все трое фигурантов служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в апреле 2022 года находились на боевой позиции в одном из нежилых зданий города.
В тот период Потапов увидел двух гражданских мужчин и доложил об этом Брайко и Кудусову, которые получили приказ ликвидировать мирных жителей. Затем он открыл огонь на поражение из автомата Калашникова, в результате чего мужчины скончались на месте.
Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора. Морпехов признали виновными по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением»), п.п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти»). Они признали вину в полном объеме и будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ранее, 11 сентября, верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима командира взвода ВСУ Александра Маловичко за расстрел мирного жителя в Мариуполе. Суд установил, что в марте 2022 года 31-летний украинский боевик, выполняя приказ командира роты, расстрелял гражданского из винтовки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.