В России изобрели уникальную технологию разминирования
Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) изобрели уникальную биогибридную систему разминирования, рассказали «Известиям» в университете.
«Разработан интеллектуальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который на низких высотах может летать в условиях препятствий, и он же одновременно является носителем животного-макросматика, а именно крысы. Мы изготовили контейнер для размещения крысы на борту БПЛА, подготовили сам беспилотник, оборудование для закачивания воздуха крысе как элементу биогибриднойсенсорной системы, способной распознавать пары взрывчатых веществ», — сообщил директор НИИ РиПУ ЮФУ, руководитель проекта Вячеслав Пшихопов.
Как уточнил главный научный сотрудник НИТЦ «Нейротехнологий» ЮФУ Валерий Кирой, крыса, находящаяся в специальном контейнере на борту БПЛА, должна быть способна с высокой точностью определять объекты интереса — взрывоопасные вещества, сигнализируя об этом.
«Для этого в структуры обонятельного мозга обученного животного имплантированы микроэлектродные матрицы, что позволяет обнаруживать пары взрывоопасных веществ как по поведенческим реакциям животного, так и по активности его мозга», — отметил он.
Система выиграла в конкурсе промышленных инноваций стран БРИКС и получит денежный грант для ее доработки, после чего можно будет запустить технологию в производство, пояснили в ЮФУ.
Технология нацелена на упрощение процесса разминирования территорий в зоне специальной военной операции и в странах Ближнего Востока, заключили в университете.
Ранее в этот день сообщалось, что в беспилотную авиационную систему (БАС) «Одуванчик» с соосной схемой расположения винтов начали выпускать серийно в России. Об этом «Известиям» рассказал заместитель гендиректора по развитию компании — разработчика дрона, АО «Атри», Руслан Ляпин. Новинка может находиться в воздухе на одной точке до 40 минут. Кроме того, для дрона создан транспортно-пусковой комплекс «Ампель», который используется в том числе как зарядная и обогревающая при низких температурах станция.