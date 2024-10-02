Психотерапевт объяснил популярность услуг гадалок и тарологов

Популярность услуг гадалок, колдунов, магов и тарологов свидетельствует о том, что у людей не развит навык планирования своего будущего. Неопределенность порождает тревогу, и вместо того, чтобы самостоятельно формировать представление о будущем, люди ищут помощи у провидцев и потусторонних сил. Об этом 2 октября «Известиям» рассказал основатель Международного института психосоматического здоровья, психотерапевт, клинический психолог Сергей Мартынов.

Он объяснил, что с профессиональной точки зрения это также может быть проявлением избегания ответственности за принятие решений с попыткой перенести их на высшие силы или внешние обстоятельства.

«Представители «магических сил», тарологи и астрологи успешно используют человеческие страхи и комплексы (большинство из которых имеют общие черты), умело воздействуя на людей через внушения. В основе этого лежит феномен «самосбывающегося пророчества». Простыми словами, человек воспринимает описанную кем-то ситуацию как реальную, и в результате она становится реальной по своим последствиям благодаря вложенным в нее эмоциям и последовавшим действиям», — отметил Мартынов.

Психотерапевт уточнил, что о влиянии когнитивной установки на восприятие человека знали не только современные исследователи-психологи. В народной русской культуре это знание хранится веками и передается из поколения в поколение.

«Например, есть русская притча, которая показывает, как установка влияет на восприятие человека, его эмоции и оценку других людей: «Заметил мужик, что у него пропал топор. Ну, думает: «Наверное, сосед украл». Выходит на улицу и видит: сосед идет. И идет он как укравший топор, глядит как укравший топор и улыбается как укравший топор. Загрустил мужик: «Ну как же так, я же с соседом по-хорошему, а он топор украл». Возвращается он к себе в дом. Глядь: под лавкой топор лежит. Выбегает мужик на улицу и видит, что сосед идет уже не как укравший топор глядит не как укравший топор и улыбается не как укравший топор», — рассказал Мартынов.

Как подчеркнул специалист, страх совершения ошибки, за которую потом придется расплачиваться разочарованием и злостью на себя, а также чувством вины, с которыми не каждый готов столкнуться, блокирует возможность рассмотреть позитивный вариант развития событий. Этот вариант может быть наиболее вероятным, поскольку когда мы вкладываем в него силы, то получаем позитивный результат. Низкая самооценка, отсутствие веры в себя и страх ошибиться мешают людям самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, не позволяя им получать собственный опыт.

Люди готовы платить огромные деньги за «предсказание свыше», лишь бы не сталкиваться со своими внутренними барьерами, заметил психотерапевт.

Мартынов указал на то, что посещения подобных сеансов особенно негативно сказываются на людях внушаемых, с тонкой душевной организацией. Чем больше человек наделяет «мага» или систему «предсказания будущего» магической силой, тем большее воздействие они оказывают на него. Соответственно, и вера в «предсказанное» становится еще сильнее.

Пока человек не научится управлять своими установками, он остается уязвим для подобного рода воздействий, пояснил специалист.

«Предсказатели могут влиять на все сферы жизни, отсекая людям новые возможности. В приоритете оказывается одна цель, озвученная «магом», следуя которой человек даже не догадывается посмотреть на другие варианты событий», — указал он.

Психотерапия показывает, что человек сам может планировать свое будущее, мечтать о нем, воспроизводить в воображении, ставить четкие цели и задачи и шаг за шагом выстраивать новое будущее, добавил специалист.

«Как говорится в пословице, «как вы лодку назовете, так она и поплывет», — заключил Мартынов.

В июне депутат Госдумы Александр Спиридонов направил обращение на имя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева с призывом исключить астрологов, хиромантов и спиритов из перечней общероссийских классификаторов. Он подчеркнул, что это поможет противодействовать теневому сектору экономики и защитить граждан от мошенничества. Также депутат указал и на то, что подобная мера оградит людей от отрицательного влияния на психическое и физическое здоровье.