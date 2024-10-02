Реклама
Прямой эфир
Общество
Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в подмосковных Люберцах
Мир
СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
Авто
Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре
Мир
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Общество
В Чите суд признал 12 человек виновными в диверсиях и подготовке теракта
Мир
СМИ узнали о планах Франции направить военные мощности на Ближний Восток
Мир
Власти Украины приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией
Авто
Новую Toyota Camry начали официально продавать в Казахстане
Культура
СМИ сообщили о решении Pink Floyd продать Sony Music права на песни
Мир
Американский актер из сериала «Добрые времена» Джон Эймос умер в возрасте 84 лет
Культура
Картины Врубеля представят на аукционе в Москве впервые за десятилетие
Мир
Захарова указала на провал миротворческой миссии США на Ближнем Востоке
Общество
Суд продлил арест Цырульниковой по делу о хищении 200 млн рублей у Долиной
Мир
В СПЖ сообщили о задержании священника сотрудниками военкомата на Украине
Происшествия
В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
Общество
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана
Общество
Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября

Психотерапевт объяснил популярность услуг гадалок и тарологов

Психотерапевт Мартынов: гадалки и тарологи умело воздействуют через внушение
0
Фото: ТАСС/Олег Дьяченко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Популярность услуг гадалок, колдунов, магов и тарологов свидетельствует о том, что у людей не развит навык планирования своего будущего. Неопределенность порождает тревогу, и вместо того, чтобы самостоятельно формировать представление о будущем, люди ищут помощи у провидцев и потусторонних сил. Об этом 2 октября «Известиям» рассказал основатель Международного института психосоматического здоровья, психотерапевт, клинический психолог Сергей Мартынов.

Он объяснил, что с профессиональной точки зрения это также может быть проявлением избегания ответственности за принятие решений с попыткой перенести их на высшие силы или внешние обстоятельства.

«Представители «магических сил», тарологи и астрологи успешно используют человеческие страхи и комплексы (большинство из которых имеют общие черты), умело воздействуя на людей через внушения. В основе этого лежит феномен «самосбывающегося пророчества». Простыми словами, человек воспринимает описанную кем-то ситуацию как реальную, и в результате она становится реальной по своим последствиям благодаря вложенным в нее эмоциям и последовавшим действиям», — отметил Мартынов.

Психотерапевт уточнил, что о влиянии когнитивной установки на восприятие человека знали не только современные исследователи-психологи. В народной русской культуре это знание хранится веками и передается из поколения в поколение.

«Например, есть русская притча, которая показывает, как установка влияет на восприятие человека, его эмоции и оценку других людей: «Заметил мужик, что у него пропал топор. Ну, думает: «Наверное, сосед украл». Выходит на улицу и видит: сосед идет. И идет он как укравший топор, глядит как укравший топор и улыбается как укравший топор. Загрустил мужик: «Ну как же так, я же с соседом по-хорошему, а он топор украл». Возвращается он к себе в дом. Глядь: под лавкой топор лежит. Выбегает мужик на улицу и видит, что сосед идет уже не как укравший топор глядит не как укравший топор и улыбается не как укравший топор», — рассказал Мартынов.

Как подчеркнул специалист, страх совершения ошибки, за которую потом придется расплачиваться разочарованием и злостью на себя, а также чувством вины, с которыми не каждый готов столкнуться, блокирует возможность рассмотреть позитивный вариант развития событий. Этот вариант может быть наиболее вероятным, поскольку когда мы вкладываем в него силы, то получаем позитивный результат. Низкая самооценка, отсутствие веры в себя и страх ошибиться мешают людям самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, не позволяя им получать собственный опыт.

Люди готовы платить огромные деньги за «предсказание свыше», лишь бы не сталкиваться со своими внутренними барьерами, заметил психотерапевт.

Крендель с магом: москвичка отдала «ясновидящей» 67 млн рублей
Почему россиян продолжают обманывать шарлатаны

Мартынов указал на то, что посещения подобных сеансов особенно негативно сказываются на людях внушаемых, с тонкой душевной организацией. Чем больше человек наделяет «мага» или систему «предсказания будущего» магической силой, тем большее воздействие они оказывают на него. Соответственно, и вера в «предсказанное» становится еще сильнее.

Пока человек не научится управлять своими установками, он остается уязвим для подобного рода воздействий, пояснил специалист.

«Предсказатели могут влиять на все сферы жизни, отсекая людям новые возможности. В приоритете оказывается одна цель, озвученная «магом», следуя которой человек даже не догадывается посмотреть на другие варианты событий», — указал он.

Психотерапия показывает, что человек сам может планировать свое будущее, мечтать о нем, воспроизводить в воображении, ставить четкие цели и задачи и шаг за шагом выстраивать новое будущее, добавил специалист.

«Как говорится в пословице, «как вы лодку назовете, так она и поплывет», — заключил Мартынов.

В июне депутат Госдумы Александр Спиридонов направил обращение на имя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева с призывом исключить астрологов, хиромантов и спиритов из перечней общероссийских классификаторов. Он подчеркнул, что это поможет противодействовать теневому сектору экономики и защитить граждан от мошенничества. Также депутат указал и на то, что подобная мера оградит людей от отрицательного влияния на психическое и физическое здоровье.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024