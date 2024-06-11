В ГД призвали исключить астрологов из перечня общероссийских классификаторов

Депутат Госдумы Александр Спиридонов 11 июня направил обращение на имя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева с призывом исключить астрологов, хиромантов и спиритов из перечней общероссийских классификаторов. Документ есть в распоряжении «Известий».

Сейчас в перечне для них имеется кодировка. Вместе с тем в 2023 году комиссия по борьбе с лженаукой приняла меморандум, в котором указывается, что их деятельность не имеет научных оснований. В случае же когда астрологические методы выдаются за объективные, их следует трактовать как лженаучные, говорится в документе.

Из-за этого депутат призвал исключить данные виды деятельности из перечней общероссийских классификаторов. Спиридонов подчеркнул, что это поможет противодействовать теневому сектору экономики, а также защитить граждан от мошенничества.

Также депутат указал и на то, что подобная мера оградит людей от отрицательного влияния на психическое и физическое здоровье.

В апреле жительница Московской области обратилась с заявлением в полицию о том, что в течение года перевела неизвестной ей женщине, представившейся гадалкой, 1,2 млн рублей. По словам заявительницы, неизвестная связалась с ней в мессенджере и убедила, что с женщины необходимо снять порчу.