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В ГД призвали исключить астрологов из перечня общероссийских классификаторов

Спиридонов: нужно исключить астрологов из перечня общероссийских классификаторов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Депутат Госдумы Александр Спиридонов 11 июня направил обращение на имя руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева с призывом исключить астрологов, хиромантов и спиритов из перечней общероссийских классификаторов. Документ есть в распоряжении «Известий».

Сейчас в перечне для них имеется кодировка. Вместе с тем в 2023 году комиссия по борьбе с лженаукой приняла меморандум, в котором указывается, что их деятельность не имеет научных оснований. В случае же когда астрологические методы выдаются за объективные, их следует трактовать как лженаучные, говорится в документе.

Из-за этого депутат призвал исключить данные виды деятельности из перечней общероссийских классификаторов. Спиридонов подчеркнул, что это поможет противодействовать теневому сектору экономики, а также защитить граждан от мошенничества.

Также депутат указал и на то, что подобная мера оградит людей от отрицательного влияния на психическое и физическое здоровье.

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