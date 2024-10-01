Жилье в премиальных новостройках ЦАО в Москве за год подорожало на 19%

Жилье в новостройках премиум-класса в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы за год подорожало на 18,6%, следует из данных компании «Метриум» и ГК «Сумма элементов», с которыми ознакомились «Известия» 1 октября. При этом в остальных округах столицы средняя цена 1 кв. м в таких проектах увеличилась на 16%.

По информации экспертов, в настоящее время средняя цена 1 кв. м первичного жилья премиум-класса в центре города составляет 926,2 тыс. рублей.

«Темпы удорожания премиального жилья в историческом центре мегаполиса на 2,6 п.п. выше, чем в других макролокациях столицы. То есть если в остальных округах доходность от приобретения новостройки премиум-класса только сопоставима с хранением средств на депозите, то в ЦАО она выше. Более того, в наиболее ликвидных проектах в самых привлекательных локациях, таких как «Москва-Сити», квадратный метр дорожает в среднем на 20–25% в год», — отметила директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Жилая недвижимость бизнес-класса в ЦАО за год подорожала на 0,8%, элитного сегмента — на 16,9%. На первичном рынке премиального жилья в этом округе представлено 1342 лота (за год их стало больше на 23,3%), объем предложения в новостройках в элитном сегменте — 1366 лотов, в бизнес-классе — 1014 лотов.

«То, что в Центральном округе премиальный сегмент сейчас уступает элитному по количеству лотов в продаже, временное явление. За последний год предложение элитных новостроек и проектов реконструкции в центре Москвы расширилось на 43,2%. Однако едва ли в ближайшей перспективе элитный сегмент в ЦАО по объему экспозиции будет устойчиво превалировать над премиальным», — сказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Ранее, 26 сентября, сообщалось, что в целом на первичном рынке «старой» Москвы представлено 53 330 квартир и апартаментов. Это следует из данных компании «Метриум». При этом с января по сентябрь текущего года количество лотов в продаже увеличилось в девяти из 10 округов. Максимальный рост зафиксирован в ВАО (+81%), ЗелАО (+69%), ЮЗАО (+34%). Единственный округ, где число предложений снизилось, ЮВАО — на 2%.

До этого, 19 сентября, стало известно, что 1 кв. м в новостройках «старой» Москвы подорожал на 17,6% за год. По информации «Метриум» и Regions Development, средняя цена 1 кв. м по итогам августа 2024 года составила 591,7 тыс. рублей.