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Психологи объяснили, как нужно вести себя со сталкером

Психолог Николенко: нельзя отвечать на сообщения и звонки сталкера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сталкинг — это форма преследования, которая может быть как онлайн, так и офлайн. Это ряд действий, которые направлены на то, чтобы напугать человека, угрожать ему или контролировать. В беседе с «Известиями» 2 октября психологи рассказали о признаках того, что вас преследуют, и о том, как нужно себя вести в этой ситуации.

Психолог, к.пс.н. Елена Шматова объяснила, каким бывает сталкинг.

Физическое преследование: слежка, поджидание, нежелательные визиты, попытки физического контакта.

Вербальное преследование: постоянные звонки, сообщения, электронные письма, угрозы, оскорбления, нежелательные комментарии.

Цифровое преследование: слежка в социальных сетях, взлом аккаунтов, отправка спама, публикация личной информации без разрешения, размещение компрометирующего контента.

Киберсталкинг: онлайн-преследование, которое часто сочетает в себе несколько видов преследования в цифровом пространстве.

По словам Шматовой, преследование для жертвы могут иметь серьезные последствия, например привести к тревожности, депрессии, постоянному страху — ожиданию новых столкновений с преследующим, к эмоциональным качелям, паническим атакам, нарушению сна и снижению самооценки. Кроме того, сталкинг может способствовать и снижению социальной активности. Человек замыкается в себе, старается максимально снизить общение с другими людьми, развивается социофобия. В некоторых случаях преследование может привести к насилию.

Также психолог отметила: вполне возможно, что на ранних стадиях сталкинга поведение преследователя могут показаться безобидными. Она перечислила признаки того, что вас преследуют.

Поведение, вызывающее тревогу: нежелательное внимание (постоянные звонки, сообщения, электронные письма, даже если вы уже попросили прекратить контакт), слежка (появление в неожиданных местах, слежка за вами, наблюдение за вашим домом или работой), незапрошенные визиты (появление у вас дома или на работе, несмотря на то что вы не приглашали их), внезапные и непрошеные контакты (попытки завязать разговор, вступить с вами в контакт в социальных сетях, несмотря на то что вы не хотите с ними общаться).

Угрожающее поведение: угрозы (устные или письменные угрозы причинения вреда вам или вашим близким), запугивание (попытки запугать вас, чтобы вы сделали то, что они хотят), оскорбления (негативные комментарии о вас, вашем внешнем виде, вашей работе, вашей семье), попытки контролировать (попытки манипулировать вами, влиять на ваше поведение, ограничивать вашу свободу).

Поведение, вызывающее дискомфорт: неуместные комментарии (слишком личные вопросы, комментарии о вашем внешнем виде, неоднозначные фразы), вторжение в личное пространство (вхождение в ваше личное пространство, заглядывание вам в телефон, чтение вашей переписки), нежелательное прикосновение (незапрошенные прикосновения, объятия, поцелуи).

Дополнительные признаки: использование других людей (вовлечение других людей в свои действия (например, попросить знакомых следить за вами или распространять о вас негативную информацию), изменение поведения (внезапное изменение поведения, которое было безобидным раньше, например постоянные звонки или сообщения), навязчивые мысли (постоянные мысли о вас, о том, что происходит в вашей жизни), неспособность понять границы (неспособность понять, что вы не хотите с ними общаться).

Практикующий психолог Ника Болзан уточнила, что у преследователей часто диагностируют тревожный тип привязанности, нарциссическое, антисоциальное и пограничное расстройство личности (последнее чаще встречается у женщин), а также шизофрению.

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Она указала на то, что существует пять портретов преследователей, согласно классификации австралийского психиатра Пола Маллена.

Отвергнутый преследователь: начинает преследовать после распада близких отношений.

Обиженный преследователь: чувствует себя униженным со стороны преследуемого и считает себя жертвой, которая требует справедливости.

Ищущий близости: такой сталкер выбирает малознакомых людей, как правило, таким образом хочет завести близкие отношения.

Некомпетентный поклонник: преследует с целью назначить встречу или получить краткосрочные отношения, обычно такое преследование носит краткосрочный характер.

Хищный преследователь: преследователь с девиантными сексуальными интересами, обычно в таких случаях преследователем является мужчина, а жертвой — женщина, к которой он испытывает влечение.

Психолог Ирина Николенко рассказала, что нужно делать, если тебя преследуют.

Отказ от контакта: ясно и однозначно дайте понять, что вы не заинтересованы в общении. Не отвечайте на их сообщения и звонки. Избегайте любых форм общения.

Документирование: ведите записи всех инцидентов, связанных со сталкером, — время, место, содержание сообщений и любые свидетельства. Это может быть полезно в случае обращения в правоохранительные органы.

Сообщите близким: обязательно расскажите друзьям и семье о вашей ситуации. Они могут оказать вам поддержку и помочь обратить внимание на странное поведение сталкера.

Измените свои маршруты: если вы заметили сталкера, постарайтесь изменить свои привычные маршруты, будь то дорога на работу, занятия спортом или регулярные встречи с друзьями.

Установите ограничения в социальных сетях: пересмотрите настройки конфиденциальности в социальных сетях. Ограничьте доступ незнакомым людям к информации о вас.

Обратитесь в правоохранительные органы: если ситуация становится угрожающей, не стесняйтесь обращаться в полицию. Полиция может помочь вам собрать доказательства и защитить вас.

Обратитесь за помощью к специалистам: рассмотрите возможность работы с психологом или консультантом, чтобы справиться с эмоциональными последствиями сталкинга.

Используйте технологии для защиты: установите приложения безопасности на свой телефон, чтобы быстро сообщить о ситуации друзьям или в службу экстренной помощи.

«Столкновение со сталкером — это тяжело и часто пугающе. Важно помнить, что вы не одиноки и есть шаги, которые вы можете предпринять для своей защиты. Понимание ситуации и принятие мер помогут вам восстановить контроль над своей жизнью и чувствовать себя в безопасности», — добавила Николенко.

Ранее, 30 сентября, невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о симптомах дофаминовой ямы и причинах ее возникновения. Она отметила, что этим состоянием называют резкое снижение уровня дофамина — нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения и удовольствия в мозге. По ее словам, распознать такое состояние бывает нелегко. Человеку может казаться, что он просто сильно устал или и вовсе не способен выполнять поставленные перед ним задачи. Для того чтобы выбраться из дофаминовой ямы, следует уделять больше внимания занятиям, которые способствуют медленному высвобождению гормона, добавила специалист.

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