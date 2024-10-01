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Экс-премьер Британии Джонсон рассказал о борьбе Елизаветы II с раком перед смертью

Джонсон в мемуарах рассказал о борьбе Елизаветы II с онкологией в конце жизни
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Фото: АР/ POOL WPA/Richard Lewis
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в своих мемуарах, что королева Елизавета II перед смертью боролась с раком костей.

«Я уже год или больше знал, что у нее была форма рака костей, и ее врачи беспокоились, что в любой момент у нее может начаться резкое ухудшение состояния», — привела 30 сентября его цитату из еще не опубликованной книги газета Daily Mail.

По его словам, на последней встрече с королевой в начале сентября 2022 года она показалась ему бледной и более сгорбленной, а на ее руках и запястьях были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций.

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Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Ее похоронили в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом принцем Филиппом. Королевский врач указал в качестве единственной причины смерти «старость», однако позже журналист Гайлс Брандрет также заявлял, что, по некоторым данным, монарх в последние месяцы боролась со множественной миеломой — формой рака костного мозга.

Елизавета II царствовала более 70 лет и в истории Великобритании осталась как самый долгоправящий и старейший монарх. На момент смерти она также была самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.

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