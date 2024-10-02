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Лазерный берег: в РФ испытали инновационный метод лечения аденомы простаты

Как передовая зарубежная технология работает на отечественном оборудовании
Фото: Getty Images/Hearst Newspapers
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В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава РФ испытали современную методику лечения аденомы простаты. Речь о технологии MiLEP, которая позволяет проводить наименее травматичные лазерные операции. Из-за своей инновационности техника пока входит в клиническую практику всего в нескольких странах. Однако уже зарекомендовала себя как эффективный, но при этом более безопасный способ радикального избавления от нарушений мочеиспускания, вызванных аденомой.

Что такое лазерная энуклеация

Институт урологии и репродуктивного здоровья человека — единственное учреждение в России, обладающее опытом в применении MiLEP. С марта 2024 года здесь в рамках рандомизированного клинического исследования, первый этап которого завершился. Всего хирурги выполнили более 30 операций по новой методике с использованием отечественного тулиевого волоконного лазера.

Несмотря на то что технология относится к зарубежным разработкам, некоторые составляющие уже имеют российские аналоги: например, оптическая система, размер которой равен 2,9 мм, что считается очень тонким и бережным инструментом.

Врачи-хирурги на операции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Техника выполнения операции MiLEP подобна стандартной энуклеации (малотравматичной урологической операции) и заключается в выполнении вмешательства единым блоком, когда отделение аденомы от здоровой ткани простаты происходит без механического воздействия на ткани, а только посредством лазерной энергии, — рассказал «Известиям» врач-уролог, ассистент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Владислав Петов.

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Данная техника вкупе с использованием инструментов меньшего размера, а также нового тулиевого волоконного лазера позволяет снизить риск послеоперационного кровотечения, минимизировать травму мочеиспускательного канала и произвольного сфинктера (мышцы, отвечающей за удержание мочи) и, как следствие, уменьшить риск послеоперационного недержания, пояснил эксперт.

Для выполнения самой лазерной энуклеации врачи-урологи используют российский тулиевый волоконный лазер первого (FiberLase U1) и последнего (FiberLase U-MAX) поколений, которые открывают перед хирургом дополнительные возможности.

Справка «Известий»

Аденома предстательной железы — доброкачественная опухоль простаты, обусловленная гиперпластическими изменениями в парауретральных железах (расположенных в простатическом отделе уретры). Патология встречается у каждого четвертого мужчины старше 40 лет и у каждого второго старше 50. Заболевание не является онкологическим, однако термин «доброкачественная» не исключает возможности перерождения опухоли в раковую.

Результаты клинического исследования

Операцию по технологии MiLEP успешно проведен 30 пациентам. Средний возраст испытуемых составил 67 лет, а объем простаты 63 куб. см (при норме до 25 куб. см). У всех пациентов были выраженные нарушения мочеиспускания.

В ходе испытаний выяснилось, что операция занимает в среднем 52 минуты, при этом на первый этап (энуклеация) выделения ткани аденомы посредством лазера уходит порядка 34 минут, а на второй этап (морцелляция) измельчения и аспирации кусочков аденомы — всего семь минут. Также ученые выяснили, что послеоперационные осложнения возникали у совсем небольшого числа включенных в исследования пациентов.

Дальнейшая работа будет посвящена подтверждению полученных результатов на большей выборке пациентов и при большем сроке наблюдения, чтобы доказать безопасность и преимущества MiLEP в отношении травмы мочеиспускательного канала, — резюмировал Владислав Петов.

хирург проводит операцию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Однако даже сейчас мы можем предполагать, что уменьшение размера используемого инструмента, проходящего через уретру, где важен каждый миллиметр, должно положительно сказываться на риске образования послеоперационных стриктур (сужений) мочеиспускательного канала, — отметил эксперт.

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Методика действительно перспективна с точки зрения замены стандартного лазерного вмешательства, рассказал врач уролог-андролог, врач-онкоуролог «СМ-Клиники» Владимир Степанов. Лазерная энуклеация предстательной железы подразумевает удаление всего объема аденоматозной ткани через мочеиспускательный канал. При технологии MiLEP выполняется всё то же самое, но при помощи более узкого инструмента.

Если сравнивать эту методику со стандартной, то она без сомнения выигрышная. Просто инструмент более хрупкий и утонченный и требует более деликатного обращения и сноровки от хирурга, — рассказал специалист.

Операционная во время операциии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам специалиста, сейчас в клинической практике применяется еще одна современная технология Rezūm (Резюм) — аппарат, использующий конденсированный водяной пар для термического воздействия на ткани простаты. Пар, введенный в железу, способствует разрушению избыточной ткани, которая затем абсорбируется организмом, что приводит к уменьшению размера аденомы и облегчению симптомов.

— Внедрение методики MiLEP было бы очень полезно урологам. Однако для ее использования врачу необходима очень высокая квалификация, потому что на энуклеацию направляют только самых тяжелых пациентов с самыми сложными случаями, — сказала нейроуролог Европейского медицинского центра Екатерина Коршунова.

Впервые данные результаты клинического исследования, проведенного Сеченовским университетом, были анонсированы в рамках XXIV Конгресса Российского общества урологов в Екатеринбурге.

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