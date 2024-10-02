Лазерный берег: в РФ испытали инновационный метод лечения аденомы простаты

В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава РФ испытали современную методику лечения аденомы простаты. Речь о технологии MiLEP, которая позволяет проводить наименее травматичные лазерные операции . Из-за своей инновационности техника пока входит в клиническую практику всего в нескольких странах. Однако уже зарекомендовала себя как эффективный, но при этом более безопасный способ радикального избавления от нарушений мочеиспускания, вызванных аденомой .

Что такое лазерная энуклеация

Институт урологии и репродуктивного здоровья человека — единственное учреждение в России, обладающее опытом в применении MiLEP. С марта 2024 года здесь в рамках рандомизированного клинического исследования, первый этап которого завершился. Всего хирурги выполнили более 30 операций по новой методике с использованием отечественного тулиевого волоконного лазера .

Несмотря на то что технология относится к зарубежным разработкам, некоторые составляющие уже имеют российские аналоги: например, оптическая система, размер которой равен 2,9 мм, что считается очень тонким и бережным инструментом .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Техника выполнения операции MiLEP подобна стандартной энуклеации (малотравматичной урологической операции) и заключается в выполнении вмешательства единым блоком, когда отделение аденомы от здоровой ткани простаты происходит без механического воздействия на ткани, а только посредством лазерной энергии, — рассказал «Известиям» врач-уролог, ассистент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Владислав Петов.

Данная техника вкупе с использованием инструментов меньшего размера, а также нового тулиевого волоконного лазера позволяет снизить риск послеоперационного кровотечения, минимизировать травму мочеиспускательного канала и произвольного сфинктера (мышцы, отвечающей за удержание мочи) и, как следствие, уменьшить риск послеоперационного недержания , пояснил эксперт.

Для выполнения самой лазерной энуклеации врачи-урологи используют российский тулиевый волоконный лазер первого (FiberLase U1) и последнего (FiberLase U-MAX) поколений, которые открывают перед хирургом дополнительные возможности.

Справка «Известий» Аденома предстательной железы — доброкачественная опухоль простаты, обусловленная гиперпластическими изменениями в парауретральных железах (расположенных в простатическом отделе уретры). Патология встречается у каждого четвертого мужчины старше 40 лет и у каждого второго старше 50. Заболевание не является онкологическим, однако термин «доброкачественная» не исключает возможности перерождения опухоли в раковую.

Результаты клинического исследования

Операцию по технологии MiLEP успешно проведен 30 пациентам. Средний возраст испытуемых составил 67 лет, а объем простаты 63 куб. см (при норме до 25 куб. см). У всех пациентов были выраженные нарушения мочеиспускания .

В ходе испытаний выяснилось, что операция занимает в среднем 52 минуты, при этом на первый этап (энуклеация) выделения ткани аденомы посредством лазера уходит порядка 34 минут, а на второй этап (морцелляция) измельчения и аспирации кусочков аденомы — всего семь минут . Также ученые выяснили, что послеоперационные осложнения возникали у совсем небольшого числа включенных в исследования пациентов.

— Дальнейшая работа будет посвящена подтверждению полученных результатов на большей выборке пациентов и при большем сроке наблюдения, чтобы доказать безопасность и преимущества MiLEP в отношении травмы мочеиспускательного канала , — резюмировал Владислав Петов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Однако даже сейчас мы можем предполагать, что уменьшение размера используемого инструмента, проходящего через уретру, где важен каждый миллиметр, должно положительно сказываться на риске образования послеоперационных стриктур (сужений) мочеиспускательного канала, — отметил эксперт.

Методика действительно перспективна с точки зрения замены стандартного лазерного вмешательства, рассказал врач уролог-андролог , врач-онкоуролог «СМ-Клиники» Владимир Степанов. Лазерная энуклеация предстательной железы подразумевает удаление всего объема аденоматозной ткани через мочеиспускательный канал. При технологии MiLEP выполняется всё то же самое, но при помощи более узкого инструмента.

— Если сравнивать эту методику со стандартной, то она без сомнения выигрышная. Просто инструмент более хрупкий и утонченный и требует более деликатного обращения и сноровки от хирурга , — рассказал специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам специалиста, сейчас в клинической практике применяется еще одна современная технология Rezūm (Резюм) — аппарат, использующий конденсированный водяной пар для термического воздействия на ткани простаты . Пар, введенный в железу, способствует разрушению избыточной ткани, которая затем абсорбируется организмом, что приводит к уменьшению размера аденомы и облегчению симптомов.

— Внедрение методики MiLEP было бы очень полезно урологам. Однако для ее использования врачу необходима очень высокая квалификация, потому что на энуклеацию направляют только самых тяжелых пациентов с самыми сложными случаями , — сказала нейроуролог Европейского медицинского центра Екатерина Коршунова.

Впервые данные результаты клинического исследования, проведенного Сеченовским университетом, были анонсированы в рамках XXIV Конгресса Российского общества урологов в Екатеринбурге.