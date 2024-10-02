Лазерный берег: в РФ испытали инновационный метод лечения аденомы простаты
В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава РФ испытали современную методику лечения аденомы простаты. Речь о технологии MiLEP, которая позволяет проводить наименее травматичные лазерные операции. Из-за своей инновационности техника пока входит в клиническую практику всего в нескольких странах. Однако уже зарекомендовала себя как эффективный, но при этом более безопасный способ радикального избавления от нарушений мочеиспускания, вызванных аденомой.
Что такое лазерная энуклеация
Институт урологии и репродуктивного здоровья человека — единственное учреждение в России, обладающее опытом в применении MiLEP. С марта 2024 года здесь в рамках рандомизированного клинического исследования, первый этап которого завершился. Всего хирурги выполнили более 30 операций по новой методике с использованием отечественного тулиевого волоконного лазера.
Несмотря на то что технология относится к зарубежным разработкам, некоторые составляющие уже имеют российские аналоги: например, оптическая система, размер которой равен 2,9 мм, что считается очень тонким и бережным инструментом.
— Техника выполнения операции MiLEP подобна стандартной энуклеации (малотравматичной урологической операции) и заключается в выполнении вмешательства единым блоком, когда отделение аденомы от здоровой ткани простаты происходит без механического воздействия на ткани, а только посредством лазерной энергии, — рассказал «Известиям» врач-уролог, ассистент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Владислав Петов.
Данная техника вкупе с использованием инструментов меньшего размера, а также нового тулиевого волоконного лазера позволяет снизить риск послеоперационного кровотечения, минимизировать травму мочеиспускательного канала и произвольного сфинктера (мышцы, отвечающей за удержание мочи) и, как следствие, уменьшить риск послеоперационного недержания, пояснил эксперт.
Для выполнения самой лазерной энуклеации врачи-урологи используют российский тулиевый волоконный лазер первого (FiberLase U1) и последнего (FiberLase U-MAX) поколений, которые открывают перед хирургом дополнительные возможности.
Результаты клинического исследования
Операцию по технологии MiLEP успешно проведен 30 пациентам. Средний возраст испытуемых составил 67 лет, а объем простаты 63 куб. см (при норме до 25 куб. см). У всех пациентов были выраженные нарушения мочеиспускания.
В ходе испытаний выяснилось, что операция занимает в среднем 52 минуты, при этом на первый этап (энуклеация) выделения ткани аденомы посредством лазера уходит порядка 34 минут, а на второй этап (морцелляция) измельчения и аспирации кусочков аденомы — всего семь минут. Также ученые выяснили, что послеоперационные осложнения возникали у совсем небольшого числа включенных в исследования пациентов.
— Дальнейшая работа будет посвящена подтверждению полученных результатов на большей выборке пациентов и при большем сроке наблюдения, чтобы доказать безопасность и преимущества MiLEP в отношении травмы мочеиспускательного канала, — резюмировал Владислав Петов.
— Однако даже сейчас мы можем предполагать, что уменьшение размера используемого инструмента, проходящего через уретру, где важен каждый миллиметр, должно положительно сказываться на риске образования послеоперационных стриктур (сужений) мочеиспускательного канала, — отметил эксперт.
Методика действительно перспективна с точки зрения замены стандартного лазерного вмешательства, рассказал врач уролог-андролог, врач-онкоуролог «СМ-Клиники» Владимир Степанов. Лазерная энуклеация предстательной железы подразумевает удаление всего объема аденоматозной ткани через мочеиспускательный канал. При технологии MiLEP выполняется всё то же самое, но при помощи более узкого инструмента.
— Если сравнивать эту методику со стандартной, то она без сомнения выигрышная. Просто инструмент более хрупкий и утонченный и требует более деликатного обращения и сноровки от хирурга, — рассказал специалист.
По словам специалиста, сейчас в клинической практике применяется еще одна современная технология Rezūm (Резюм) — аппарат, использующий конденсированный водяной пар для термического воздействия на ткани простаты. Пар, введенный в железу, способствует разрушению избыточной ткани, которая затем абсорбируется организмом, что приводит к уменьшению размера аденомы и облегчению симптомов.
— Внедрение методики MiLEP было бы очень полезно урологам. Однако для ее использования врачу необходима очень высокая квалификация, потому что на энуклеацию направляют только самых тяжелых пациентов с самыми сложными случаями, — сказала нейроуролог Европейского медицинского центра Екатерина Коршунова.
Впервые данные результаты клинического исследования, проведенного Сеченовским университетом, были анонсированы в рамках XXIV Конгресса Российского общества урологов в Екатеринбурге.