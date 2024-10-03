Психолог назвала причины отказа ребенка от еды и способы решить проблему

Накормить ребенка таким образом, чтобы это было вкусно, сытно и полезно, порой целый квест для родителей. Последние часто обращаются к врачам и психологам с жалобами, что ребенок отказывается от приема пищи. Семейный и клинический психолог Светлана Мурзина разобрала в беседе с «Известиями» причины такого поведения и дала советы о том, что в таком случае делать взрослым.

«Часто бывает так, что родители игнорируют голод или его отсутствие у ребенка. Когда ребенок хочет есть, ему говорят подождать еще полчаса, или, наоборот, кормят тогда, когда он еще не проголодался. То же самое происходит и с сытостью — родители могут не придавать значение словам ребенка, что он уже сыт», — заметила она.

По словам специалиста, в результате всего этого у ребенка «ломаются» физиологические механизмы. Он не чувствует голод небольшой интенсивности, который возникает через три-четыре часа после последнего приема пищи. Чтобы ребенок ощутил его, тот должен быть достаточно сильным, так называемым «волчьим», наступающим после семи-восьми часов перерыва в еде. И тогда, когда приходит время поесть, дети не хотят, так как не чувствуют в этом потребности, хотя должны.

«Распространена также ситуация, в которой ребенок «кусочничает», перебивая аппетит печеньем, шоколадом, чипсами, соком. И тогда при наступлении основного приема пищи уровень глюкозы в крови достаточно высок и ребенку есть уже не хочется. В этом случае нужно просто не приносить в дом бесполезные и даже вредные продукты. Родителю важно помнить, что неправильное питание начинается уже в магазине, в тот самый момент, когда пачка печенья или сладкий сырок кладутся в тележку. Ребенок дошкольного или младшего школьного возраста в вопросах пищевых пристрастий может подражать старшим детям (подросткам) в семье или любимым героям (например, любимой едой черепашек-ниндзя была пицца)», — объяснила Мурзина.

Психолог заметила, что взрослому иногда кажется, что ребенок ничего не ест только потому, что насыщается небольшими порциями, меньшими по объему. Но быстрота насыщения — величина сугубо индивидуальная, и у каждого человека свой порог сытости.

«Родители также могут излишне фиксировать свое внимание на еде, на пищевом поведении ребенка, и тогда еда для малыша становится либо неприятным и раздражающим фактором, либо способом бороться за власть семье, мстить взрослым свои плохим аппетитом. В этих случаях помощь психолога нужна родителю, а не ребенку», — уточнила специалист.

Мурзина отметила, что зачастую взрослые озвучивают жалобы, что ребенок есть только макароны, сосиски, сметану, огурцы, парочку каш и больше ничего. Такое нередко происходит с тревожными детьми или с испытывающими недоверие к родителям. Последние уговаривают ребенка попробовать новое блюдо, но если ребенок уже несколько раз пытался есть какой-то продукт, вкус которого ему сильно не понравился, а взрослые при этом говорили, что это вкусно, то он больше не доверяют им в этом вопросе и предпочитает есть проверенные блюда.

«Недоверие не всегда формируется из-за разных вкусовых пристрастий ребенка и родителя. Родитель может говорить, что укол — это не больно, а ребенку больно. Родитель утверждает, что на улице холодно и тебе жарко точно не будет, а ребенку, тем не менее жарко. Ребенок усваивает, что родителю нельзя доверять, когда он говорит про что-то, связанное с телом (не больно, не жарко, вкусно и другое)», — пояснила психолог.

Она указала на то, что также существует расстройство пищевого поведения, которое называется ИОРПП — избегание/ограничение приема пищи. Оно чаще всего возникает у детей до четырех лет, но может встречаться у младших школьников и подростков. При ИОРПП ребенок боится употреблять новую пищу, но не из-за страха набрать лишний вес, как это бывает при анорексии, а из-за опасения подавиться или из-за того, что начнется рвота. Чаще всего это происходит из-за какого-то эмоционального стресса, связанного с едой (был в прошлом эпизод, когда ребенок подавился, его вырвало или случилась сильная пищевая аллергия, присутствовало насильственное кормление). Пища определенной консистенции, цвета или запаха может вызывать сильное отвращение. Ребенок начинает терять вес, может отставать в физическом и когнитивном развитии.

«При ИОРПП обязательно нужна помощь специалистов, но и от поведения родителей многое зависит. Важно не фиксировать свое внимание и внимание ребенка на ситуациях избегания пищи, не реагировать тревогой на отказ от пищи и, наоборот, создавать позитивное подкрепление, если ребенок пробует новый продукт (всячески хвалить, поощрять). Можно видоизменять продукт. Например, если ребенок отказался от картофельного пюре, то предложить ему вареную картошку, или печеную, или даже жареную. Привередливость в еде и пищевые капризы могут возникать в период возрастных кризисов (кризиса трех лет, кризиса семи лет и подросткового кризиса) как часть протестного поведения. Ребенок может отказываться от еды еще и тогда, когда сильно увлечен какой-то деятельностью, обычно игрой», — подчеркнула Мурзина.

Она указала на то, что родителю «малоежки» и «привереды» имеет смысл начать вести пищевой дневник и отмечать в нем, что ел ребенок в течение дня, где, с кем, что предшествовало приему. Например, дети могут капризничать и плеваться едой, находясь в гостях у бабушки, но за одним столом с папой съедать всё быстро и практически без капризов. Часто бывает так, что ребенок, отказываясь от новых блюд дома, с готовностью пробует их в гостях и наоборот, дополнила психолог.

«Благодаря дневнику можно выяснить, что у ребенка плохой аппетит, когда он расстроен, и повышенный после прогулки или кружка. Ребенку может не нравиться место приема пищи. Бывает, что дети отказываются есть на кухне, но охотно едят в комнате. Одни дети не едят без мультиков или игр, другим важно сосредоточиться на еде и при отвлекающих факторах у них снижается аппетит. Помогает настроиться на еду красивая детская посуда и оформление блюд в детском стиле (идеи для такого оформления можно поискать в интернете)», — добавила специалист.

Она заключила, что аппетит ребенка может также снижаться на фоне эмоциональных стрессов, родительских ссор, во время болезни, после нее, и даже после прививок. Однако при неблагополучном эмоциональном фоне в семье желание поесть может оставаться сниженным до изменения ситуации. Если ребенок не хочет есть, это повод обратиться не только к врачам, но и к психологам.

Ранее, 19 сентября, эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям», какая еда может быть опасна для ребенка до трех лет. По ее словам, до этого возраста в рацион детей постепенно вводят овощи, фрукты, крупы, нежирное мясо, рыбу и в небольшом количестве растительные и животные масла. Ребенку до трех лет не стоит давать есть соленья, консервы, в том числе домашние, колбасные изделия, отметила она.