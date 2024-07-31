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В Петербурге задержали стрелявшего в девочку на детской площадке мужчину

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который выстрелил в гулявшую на детской площадке в Колпино 10-летнюю девочку. Об этом 31 июля заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел 25 июля на детской площадке у дома по улице Веры Слуцкой. Мужчина выстрелил в сторону ребенка из пневматического пистолета.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий злоумышленник установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Им оказался неработающий 47-летний уроженец Петербурга», ― написала Волк в своем Telegram-канале.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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Ранее, 22 июля, в Уфе правоохранители задержали мужчину, который выстрелил из пневматического ружья в 10-летнюю девочку во дворе жилого дома.

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