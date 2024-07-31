Завоевавшие четыре золота на химической олимпиаде школьники вернулись в РФ

Завоевавшие четыре золотые медали на 56-й Международной химической олимпиаде в Саудовской Аравии российские школьники прилетели домой. «Известия» 30 июля встретили медалистов в московском аэропорту Шереметьево.

Вадим Харисов из Уфы стал победителем олимпиады, набрав высший балл. Как отметил подросток, несмотря на то, что практический тур первенства ― самый трудный для него этап, ему удалось справиться лучше, чем он предполагал.

«В этот раз [тур] состоял из двух частей. За два часа нужно было сделать качественный анализ, что у меня получилось сделать относительно не очень хорошо. Во второй части я выступил очень хорошо, в необходимое время смог уложиться», ― рассказал Харисов.

Как отметил замруководителя команды РФ на Международной химической олимпиаде, доцент химфака МГУ Александр Белов, подготовка к первенству занимает у школьников до нескольких лет.

«Олимпиада традиционно состояла из двух туров, теоретического и практического. На практическом было две задачи, которые необходимо было выполнить за ограниченное время. В теоретическом туре было очень много задач, как это обычно бывает. В этом году был довольно пестрый национальный состав жюри. Не только авторы из Саудовской Аравии ― из Австралии, Восточной Европы, из США», ― объяснил Белов.

Кроме того, доцент химфака МГУ добавил, что благодаря международному составу авторов задания в турах оказались крайне разнообразными, что позволило проверить знания школьников на разных уровнях.

Накануне Министерство просвещения РФ сообщило, что российские школьники стали обладателями четырех золотых медалей в ходе 56-й Международной химической олимпиады в Саудовской Аравии. В олимпиаде участвовали представители 90 стран мира. В состав сборной России входили Вадим Харисов из Уфы, а также московские школьники Тимур Ахмедов, Матвей Васияров и Алексей Шарпило.

До этого, 10 июня, президент РФ Владимир Путин выразил гордость блестящими победами российских школьников и студентов на международных олимпиадах.