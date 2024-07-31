Реклама
Прямой эфир
Общество
Дома у экс-министра обороны Булгакова нашли его парадные портреты
Экономика
В РФ растет спрос на комплектующие для компьютеров
Мир
Алжир решил отозвать посла из Франции из-за поддержки плана по Западной Сахаре
Мир
В Ливане заявили о праве принять меры по сдерживанию агрессии Израиля
Общество
Федор Конюхов завершил дрейф на Северном полюсе и поставил мировой рекорд
Общество
Финского наемника ВСУ заочно приговорили в ДНР к 14 годам тюрьмы
Мир
В посольство РФ не поступало данных о пострадавших при атаке на Бейрут россиянах
Мир
СМИ сообщили об утрате веры в прорыв ВСУ у военных НАТО и дипломатов ЕС
Происшествия
Торговый центр в Симферополе горит на площади 500 кв. м
Мир
Сийярто назвал лживой критику ЕС из-за упрощенного въезда для россиян
Мир
Минимум 68 человек пострадали в результате удара Израиля по Ливану
Мир
Глава МО Венесуэлы заявил о попытке госпереворота в стране при поддержке США
Мир
Киев заявил о готовности решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию
Происшествия
В Карелии начались восстановительные работы после прорыва временной перемычки
Происшествия
Смерч повредил самолеты и хозпостройки в аэропорту Нижнекамска
Мир
Захарова назвала давно известным факт сотрудничества Киева с террористами
Мир
Два человека погибли при крушении вертолета в Ирландии
Общество
Экскурсоводов будут штрафовать за отсутствие аттестации

Завоевавшие четыре золота на химической олимпиаде школьники вернулись в РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завоевавшие четыре золотые медали на 56-й Международной химической олимпиаде в Саудовской Аравии российские школьники прилетели домой. «Известия» 30 июля встретили медалистов в московском аэропорту Шереметьево.

Вадим Харисов из Уфы стал победителем олимпиады, набрав высший балл. Как отметил подросток, несмотря на то, что практический тур первенства ― самый трудный для него этап, ему удалось справиться лучше, чем он предполагал.

«В этот раз [тур] состоял из двух частей. За два часа нужно было сделать качественный анализ, что у меня получилось сделать относительно не очень хорошо. Во второй части я выступил очень хорошо, в необходимое время смог уложиться», ― рассказал Харисов.

Как отметил замруководителя команды РФ на Международной химической олимпиаде, доцент химфака МГУ Александр Белов, подготовка к первенству занимает у школьников до нескольких лет.

«Олимпиада традиционно состояла из двух туров, теоретического и практического. На практическом было две задачи, которые необходимо было выполнить за ограниченное время. В теоретическом туре было очень много задач, как это обычно бывает. В этом году был довольно пестрый национальный состав жюри. Не только авторы из Саудовской Аравии ― из Австралии, Восточной Европы, из США», ― объяснил Белов.

Кроме того, доцент химфака МГУ добавил, что благодаря международному составу авторов задания в турах оказались крайне разнообразными, что позволило проверить знания школьников на разных уровнях.

Приемная миссия: на Востоке и в Африке растет спрос на обучение в России
Особенно охотно иностранцы получают образование в области медицины, нефтегазового дела и менеджмента

Накануне Министерство просвещения РФ сообщило, что российские школьники стали обладателями четырех золотых медалей в ходе 56-й Международной химической олимпиады в Саудовской Аравии. В олимпиаде участвовали представители 90 стран мира. В состав сборной России входили Вадим Харисов из Уфы, а также московские школьники Тимур Ахмедов, Матвей Васияров и Алексей Шарпило.

До этого, 10 июня, президент РФ Владимир Путин выразил гордость блестящими победами российских школьников и студентов на международных олимпиадах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024