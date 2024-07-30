В Госдуме предложили создать спортивный аналог «Пушкинской карты»

В России предложили создать аналог «Пушкинской карты» (программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи. — Ред.) в спорте. Такой инициативой олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поделилась во вторник, 30 июля.

«Наша задача — создать по аналогии с «Пушкинской картой» спортивную карту, чтобы дети, молодежь ходили на соревнования бесплатно», — предложила она в беседе с Lenta.Ru.

29 июля Журова не согласилась со словами российского комментатора и ведущего Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной державой, пишет Life.Ru.

Она отметила, что в России любят спорт и уделяют ему много внимания, сообщается на сайте kp.ru.

Губерниев опубликовал соответствующее сообщение 28 июля в Telegram-канале. Он также выразил мнение о том, что в России спорт мало кого интересует.

Ранее 29 июля Губерниев призвал россиян решать экологические проблемы внутри РФ, а не обсуждать грязную воду в реке Сене в Париже, сообщает 360.ru. В этот же день второй тренировочный заплыв триатлонистов на летних Олимпийских играх в Париже отменили из-за плохого качества воды в реке, передает RT.