Юрист предупредил о судебных исках в случае раскрытия ДНК-кода Дурова

Заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что он является биологическим отцом более чем 100 детей по всему миру, может привести к массовому возникновению судебных исков в случае публикации его ДНК-кода. Об этом заявил во вторник, 30 июля, юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Многие женщины, воспользовавшиеся ранее донорской спермой, начнут сравнивать генетические референсы своего ребенка и потенциального отца-миллиардера», — сообщил он «РИА Новости».

Хаминский уточнил, что также найдутся женщины, которые будут утверждать, что «забеременели после случайного полового контакта с предпринимателем».

Кроме того, юрист напомнил, что первый случай донорства миллиардера не был анонимным. Хаминский отметил, что данный факт также создает риски для Дурова.

Накануне Дуров заявил о том, что является биологическим отцом больше 100 детей. Он добавил, что его прошлая донорская активность помогла более чем в 100 парах из 12 стран завести ребенка. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на своей странице в X на эту новость, заявив, что 100 детей — «это уровень новичка».