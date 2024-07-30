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Туристов предупредили о смерчах в Черном море в районе Сочи

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Фото: ТАСС/Феоктистов Дмитрий
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В акватории Сочи в среду, 31 июля, возможно образование смерчей. Штормовое предупреждение распространило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Водяные воронки будут появляться в море на участке от Анапы до Сочи.

Кроме того, на курорте не исключены ливни с грозами и ураганным ветром до 23 м/с.

Жителям города и туристам рекомендуют отказаться от отдыха на пляжах, не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и временных конструкций, пишет ИА KrasnodarMedia.

Ранее, 23 июля, сообщалось об ограничении купания на пляжах Сочи из-за непогоды. Штормовое предупреждение было объявлено на 23 и 24 июля. На территории города прошли сильные ливни, скорость ветра при порывах достигала до 15–18 м/с. Также в этот день на черноморском побережье Сочи образовался смерч.

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