Ялту сделают центром развития северной ходьбы

В Ялте решили развивать северную ходьбу. В сентябре на Ай-Петри проведут спортивный фестиваль по северной ходьбе. Министерство спорта Крыма поможет с организацией этого мероприятия.

Об этом говорилось на встрече министра Ольги Торубаровой, главы Ялты Янины Павленко и двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой. Он обсудили развитие и популяризацию северной ходьбы.

Павленко рассказала, что Слуцкая всерьез увлеклась северной ходьбой. В 2020 году на набережной Ялты она организовала соревнования по данному виду спорта, а сейчас намерена продолжить это начинание.

По словам первого замглавы администрации Ялты Сергея Баннова, городские власти планируют проводить большой фестиваль на Ай-Петри два раза в год. Он выразил уверенность, что Ялта вполне может стать центром развития северной ходьбы, причем на всероссийском уровне.

Баннов пообещал обратиться к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой разрешить в определенных местах размещать пункты проката спортивного инвентаря: палок для ходьбы, велосипедов, пишет ИА SevastopolMedia.

Ранее, 8 июля, сообщалось о проведении фестиваля северной ходьбы «Ромашковый хоровод» в Туле. На мероприятии сплели венок из живых цветов длиной 265 м.