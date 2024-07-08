Венок из цветов длиной 265 м сплели в Туле
Венок из живых цветов длиной 265 м сплели на фестивали северной ходьбы «Ромашковый хоровод» в Туле. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Как пишет ТСН24, мероприятие прошло днем ранее на Казанской набережной и было посвящено Дню семьи, любви и верности, а также Году Семьи в России.
Сплетенный венок возложили к памятнику Петру и Февронии и прошли скандинавской ходьбой вокруг тульского Кремля. Также участники праздника водили хороводы и получили в подарок памятные медали и тульские пряники.
День семьи, любви и верности, который совпадает с днем памяти святых покровителей семьи — Петра и Февронии Муромских, ежегодно празднуют в России 8 июля. В этот большой семейный праздник поздравляют супругов, бабушек, дедушек, семейные пары и тех, кто только готовится вступить в брак.