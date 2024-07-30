Приемный сын Джоли и Питта врезался в автомобиль в США
Пакс Тьен, приемный сын американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, попал в ДТП. Молодой человек врезался в автомобиль на одном из перекрестков в Лос-Анджелесе, сообщает 29 июля TMZ.
Тьен проехал по улице на электровелосипеде на красный свет, в результате чего врезался в автомобиль, который остановился на перекрестке.
«<…> водитель машины вышел, чтобы проверить Пакса, который не был в шлеме во время аварии», — пишет издание.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи. 20-летнего молодого человека доставили в больницу. По словам очевидцев, парень жаловался на боль в бедре, а также мог получить травму головы.
На данный момент состояние Пакса стабильно.
Ранее, 31 мая, дочь Джоли и Питта — Шайло Джоли-Питт — официально отказалась от фамилии отца. Остальные родные и приемные дети звездной пары также стараются избегать упоминания фамилии папы.