Набиуллина предупредила о риске создания теневых МФО в случае их запрета
Запрет в России микрофинансовых организаций повлечет их переход к работе на нелегальной основе и навредит гражданам, заявила 30 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации.
«Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации, они уйдут в тень, — сказала она, комментируя соответствующее предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
При таком сценарии люди, которые не смогли получить деньги в банках, обратятся в теневую организацию вместо регулируемой законодательством МФО, объяснила глава ЦБ РФ.
Также Набиуллина рассказала, что регулятор рассматривает варианты усиления идентификации заемщиков, чтобы кредиты не могли быть оформлены по копии паспорта на другого человека, который об этом не знает. Кроме того, в ЦБ ожидают эффекта от принятого закона о самозапретах на кредиты, который вступит с силу с 2025 года.
Ранее, 28 июня, в Банке России сообщили о планах с 1 сентября повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление запаса капитала банков.
В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам РФ с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет действовать с ипотекой, автокредитами, а также с образовательными кредитами в рамках государственной поддержки.