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ЦБ РФ с 1 сентября повысит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам

ЦБ РФ с 1 сентября повысит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С 1 сентября Центробанк (ЦБ) РФ планирует повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом 28 июня сообщили в регуляторе.

«Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, рост задолженности по необеспеченным кредитам ускорился, в мае на 2%, в апреле и марте на 1,8%, годовые показатели составили 18,1% на 1 июня 2024 года. Как отметили в ЦБ, такие данные значительно опережают динамику доходов населения.

Принятые регулятором меры должны позволить ускорить процесс накопления макропруденциального буфера капитала и снизить привлекательность потребительских кредитов для банков.

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Ранее в этот день из исследования ЦМАКП «Особенности выстраивания бюджетно-налоговой политики в новых условиях» стало известно, что долговая нагрузка в среднем по регионам на конец 2023 года составила 38%. Однако в результате списания обязательств показатель может упасть до 15–20%.

6 июня заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что в текущем году рынок сбережений физлиц в банках России вырастет более чем на 24%, побив рекорд прошлого года. Уже по итогам первого полугодия общий портфель розничных пассивов может достигнуть 50 трлн рублей, а к концу года — порядка 55,8 трлн

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