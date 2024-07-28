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В столице Конго в давке на музыкальном концерте погибли семь человек

AP: в столице Конго в давке на музыкальном концерте погибли семь человек
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Фото: Commons.wikimedia.org/Antoine Moens de Hase
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В столице Демократической Республики Конго Киншасе семь человек погибли и многие получили травмы в результате давки на концерте. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает агентство Associated Press (АР).

Давка произошла во время концерта популярного конголезского исполнителя госпела Майка Каламбаи на стадионе «Стад де Мартир», сообщил губернатор Киншасы Даниэль Бумба. На стадионе максимальная вместительность — 80 тыс. зрителей. На концерт пришло около 30 тыс. человек, уточняет AP.

В результате давки погибли семь человек, еще несколько пострадавших были госпитализированы в реанимацию с различными травмами.

Власти сообщили, что ведется расследование инцидента, но не стали комментировать причины давки.

Местная музыкальная компания, организовавшая мероприятие, заявила, что хаос начался, когда «служба безопасности пыталась остановить нарушителей порядка».

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Ранее, 30 июня, на музыкальном фестивале в Британии возник хаос из-за нашествия безбилетников. Сотни людей проникли на фестиваль с поддельными браслетами всего за £50. Они перепрыгнули через ограждения и хлынули на территорию фестиваля, из-за чего пришлось закрыть сцены, а люди запаниковали из-за давки.

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