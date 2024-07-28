В столице Конго в давке на музыкальном концерте погибли семь человек

В столице Демократической Республики Конго Киншасе семь человек погибли и многие получили травмы в результате давки на концерте. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает агентство Associated Press (АР).

Давка произошла во время концерта популярного конголезского исполнителя госпела Майка Каламбаи на стадионе «Стад де Мартир», сообщил губернатор Киншасы Даниэль Бумба. На стадионе максимальная вместительность — 80 тыс. зрителей. На концерт пришло около 30 тыс. человек, уточняет AP.

В результате давки погибли семь человек, еще несколько пострадавших были госпитализированы в реанимацию с различными травмами.

Власти сообщили, что ведется расследование инцидента, но не стали комментировать причины давки.

Местная музыкальная компания, организовавшая мероприятие, заявила, что хаос начался, когда «служба безопасности пыталась остановить нарушителей порядка».

Ранее, 30 июня, на музыкальном фестивале в Британии возник хаос из-за нашествия безбилетников. Сотни людей проникли на фестиваль с поддельными браслетами всего за £50. Они перепрыгнули через ограждения и хлынули на территорию фестиваля, из-за чего пришлось закрыть сцены, а люди запаниковали из-за давки.