Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили укрепления с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 28 июля показало фрагмент боевой работы расчета.

Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей ВСУ прямой наводкой с закрытых огневых позиций, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь. Стрельба велась на дальность 15 км осколочно-фугасными боеприпасами. Так артиллеристы помогли продвинуться российской пехоте и занять более выгодные рубежи в зоне спецоперации.

«Разведка обнаружила скопление живой силы с помощью БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — Ред.). Мы выдвинулись к орудиям и с минимальным расходом снарядов поразили цель. <...> У нас полная взаимозаменяемость. Если нужно будет, то и я встану на место заряжающего», — рассказал командир артиллерийского взвода с позывным Енисей.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» в круглосуточном режиме наносят удары по вскрытым военным объектам, фортификационным сооружениям, позициям техники и живой силе ВСУ. В помощь бойцам — беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара корректируют огонь артиллерии.

19 июля Минобороны показало, как расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированный склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и точку взлета беспилотников ВСУ. Подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела.

В тот же день российские артиллеристы рассказали «Известиям», как при помощи дальнобойного орудия «Гиацинт» поразили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении. Дислокация противника была выявлена при помощи беспилотника. Пока расчет самоходной установки «Гиацинт» готовился к выстрелу, украинские боевики даже не подозревали о том, что их позиции были раскрыты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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