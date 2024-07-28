Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров назвал задачу Израиля по полному уничтожению ХАМАС нереальной
Мир
Министр нацбезопасности Израиля заявил о необходимости войны с «Хезболлой»
Недвижимость
Почти треть частных домов в России строят из кирпича
Армия
Бойцы ВС РФ показали работу ЗРК С-300 на купянском направлении
Мир
В столице Конго в давке на музыкальном концерте погибли семь человек
Мир
Глава евродипломатии Боррель потребовал расследовать удар по Голанским высотам
Армия
Экипаж вертолета Ка-52М успешно поразил подразделения ВСУ в лесополосе
Мир
Биткоин стал падать в цене после выступления Трампа в Нашвилле
Мир
Нетаньяху пообещал заставить «Хезболлу» заплатить за удар по Голанам
Мир
Нетаньяху подарил спикеру палаты представителей статуэтку из палестинской шрапнели
Спорт
Россиянин Сомов не смог выйти в финал Олимпиады в плавании на 100 м брассом
Мир
СМИ сообщили о беспокойстве США из-за риска войны Израиля с «Хезболлой»
Мир
Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море
Мир
Экс-глава МВД Великобритании поборется за пост лидера Консервативной партии
Армия
Десантники боеприпасом «Ланцет» уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ
Мир
Спикер конгресса США Джонсон раскритиковал церемонию открытия ОИ-2024
Армия
Парад ко Дню Военно-морского флота стартовал во Владивостоке
Мир
Трамп на конференции Bitcoin 2024 намекнул на низкий уровень IQ Харрис
Сюжет:

Артиллеристы ВС РФ при помощи гаубицы Д-30 уничтожили укрепления с пехотой ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили укрепления с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 28 июля показало фрагмент боевой работы расчета.

Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей ВСУ прямой наводкой с закрытых огневых позиций, провели сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь. Стрельба велась на дальность 15 км осколочно-фугасными боеприпасами. Так артиллеристы помогли продвинуться российской пехоте и занять более выгодные рубежи в зоне спецоперации.

«Разведка обнаружила скопление живой силы с помощью БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — Ред.). Мы выдвинулись к орудиям и с минимальным расходом снарядов поразили цель. <...> У нас полная взаимозаменяемость. Если нужно будет, то и я встану на место заряжающего», — рассказал командир артиллерийского взвода с позывным Енисей.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» в круглосуточном режиме наносят удары по вскрытым военным объектам, фортификационным сооружениям, позициям техники и живой силе ВСУ. В помощь бойцам — беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара корректируют огонь артиллерии.

Точный расчет: как артиллеристы поразили «Абрамс» снарядом «Краснополь»
Американский танк был уничтожен с первого выстрела

19 июля Минобороны показало, как расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированный склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и точку взлета беспилотников ВСУ. Подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела.

В тот же день российские артиллеристы рассказали «Известиям», как при помощи дальнобойного орудия «Гиацинт» поразили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении. Дислокация противника была выявлена при помощи беспилотника. Пока расчет самоходной установки «Гиацинт» готовился к выстрелу, украинские боевики даже не подозревали о том, что их позиции были раскрыты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024