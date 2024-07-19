Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированный склад ВСУ с беспилотниками

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированный склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и точку взлета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июля сообщили в Министерстве обороны России.

«Самая основная для нас цель — пусковая установка, где был склад БПЛА и откуда производились старты БПЛА противника. Меньше БПЛА — больше жизней», — сказал командир батареи с позывным Анапа.

Подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, добавили в Минобороны. Так, артиллеристы помогли продвинуться российской пехоте и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции.

«Работаем по живой силе, по огневым средствам противника, по опорным пунктам. Поддерживаем пехоту. В основном сейчас работаем в интересах пехотных подразделений, чтобы они продвигались дальше. <…> Дымом работаем, чтобы они беспрепятственно подходили [к противнику] и также, соответственно, уходили. И пикапы поражали с живой силой, и «бродячие» минометы, также на пикапах перевозимые. Работали по вражеским «Уралам» (грузовикам. — Ред.), которые подвозили боекомплект, делали ротации. Разбирали опорники, разбирали здания, где сидели [украинские боевики]», — рассказал командир батареи.

Он отметил, что пехота всегда благодарит артиллеристов за помощь и поддержку в продвижении на линии боестолкновения.

Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, технике и живой силе ВСУ в зоне проведения спецоперации, отметили в военном ведомстве. Военнослужащие ВС РФ вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно в любую погоду.

Военнослужащие группировки войск «Запад» на достигнутом не останавливаются и продолжают уничтожать все выявленные цели противника. Ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь по украинским позициям, в том числе стреляют и на максимальную дальность — 15 км.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Денис Воробьев сообщил, что российские артиллеристы при помощи дальнобойного орудия «Гиацинт» поразили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении. Дислокация противника была выявлена при помощи беспилотника. Пока расчет самоходной установки «Гиацинт» готовился к выстрелу, украинские боевики даже не подозревали о том, что их позиции были раскрыты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».