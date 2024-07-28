Десантники боеприпасом «Ланцет» уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области. Минобороны 28 июля показало фрагмент боевой работы подразделения БПЛА.

На видео можно заметить, как после запуска «Ланцета» барражирующие боеприпасы преодолели линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного беспилотника Zala приступил к разведке целей и определил приоритетные для уничтожения — 155-милимметровая гаубица М-777 производства США и полевой склад с боеприпасами для полевой артиллерии ВСУ.

Профессионально управляя «Ланцетами», операторы подобрались к целям, осуществили их захват и поражение. После прямого попадания полевой склад боеприпасов был уничтожен, а гаубица выведена из строя.

На данном участке спецоперации подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и по несколько единиц различной техники ВСУ, отметили в оборонном ведомстве.

13 июля Минобороны показывало, как десантники ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на правобережье Днепра в Херсонской области.

Комплекс Zala обнаружил станцию РЭБ ВСУ. Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход «Ланцетов» на цель и зафиксировал поражение станции РЭБ противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».