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В МВД установили личность хозяина напавшего на четырех человек под Тверью алабая

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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Личность владельца алабая, который покусал четырех человек в деревне под Тверью, установлена. Об этом «Известиям» сообщили в МВД в субботу, 27 июля.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, владелец собаки установлен. В настоящее время за медицинской помощью обратились четыре человека», — рассказали в ведомстве.

Также сотрудники отметили, что животное поймано не было, на месте работают правоохранительные органы.

О нападениях алабая на людей сообщали в Telegram-канале Следственного управления (СУ) СК РФ по Тверской области ранее в тот же день. Информация изначально оказалась в социальных медиа, по этому факту была начата доследственная проверка.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация, согласно данным которой 27 июля текущего года в деревне Новенькое собака, находящаяся без хозяина, напала на людей», — сказано в сообщении.

Трагедия в Забайкалье: стая собак напала на ребенка в детском лагере
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности

Ранее, 23 июля, в Братске Иркутской области было возбуждено уголовное дело о халатности в связи с нападением бродячих собак на шестилетнего ребенка. Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей 21 июля. Одна из стаи собак укусила гуляющего во дворе мальчика. Его спас отец, который отпугнул животных и доставил ребенка в больницу. Мальчику оказали необходимую помощь.

В этот же день сообщалось, что с апреля в городе Донской (Тульская область) почти 40 человек пострадали от укусов собак. По данным правоохранительных органов, травмы получили 18 детей и 19 взрослых. В пользу троих несовершеннолетних прокуратура уже взыскала через суд компенсацию морального вреда в сумме 45 тыс. рублей.

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