В Нью-Йорке начался конкурс на звание почетного мэра среди собак

В Нью-Йорке прошел прошел первый тур «выборов» почетного мэра-собаки, сообщила 27 июля газета New York Post.

Конкурс проводится каждые два года. «Выборы» из 15 раундов происходят в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) до тех пор, пока к 4 ноября не останутся две собаки-кандидата. У всех из них есть своя «кампания» и предложения.

«Собаки ничего не знают о ценах на бензин, присваивании чужих денег или процентных ставках. <...> Они просто хотят любить вас», — заявил изданию основатель конкурса Стивен Калабрия.

Он добавил, что надеется таким образом отвлечь внимание людей от «политического безумия, которое они видят вокруг» и увеличить количество желающих забрать к себе питомцев из приютов.

В первом туре, который состоялся 24 июля, такса по кличке Пеппер победила ротвейлера Зайлу.

Первые выборы в Нью-Йорке на пост мэра-собаки состоялись в 2022 году. Победу одержала собака породы бассет-хаунд Салли Лонг. Заместителем мэра-собаки стал золотистый ретривер Райли.

Ранее, 28 июня, в США восьмилетний пекинес по кличке Дикий Танг победил в конкурсе «Самая уродливая собака в мире», который проводится последние 50 лет. Пес получил приз в размере $5 тыс. Хозяйка пекинеса призналась, что узнала о подобном соревновании, когда некий человек при виде ее собаки посоветовал ей со своим питомцем принять участие в конкурсе.