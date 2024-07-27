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В Донецке появилась аллея памяти погибшим детям Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В прифронтовом Куйбышевском районе Донецка появилась аллея памяти о погибших детях Донбасса. Кадры 27 июля публикуют «Известия».

Валентина Квочка-Сергушкина, создательница аллеи, рассказала, что каждый посаженый цветок она называет именем одного из погибших.

«Вот это мы поставили для деток — два лебедя и маленький лебедь. В честь бабушки, которая на Университетской сгорела в автобусе, в честь папы, который возле Смолянки ( улице Югославской. — Ред.) погиб с мальчиком», — рассказала Квочка-Сергушкина.

На аллею также приносят мягкие игрушки.

27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе: истории личных трагедий

Ежегодно 27 июля в России отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Дата была установлена властями Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2022 году. Одним из ее вдохновителей стал военный корреспондент «Известий» Сергей Еремин, погибший в зоне СВО весной этого года.

Именно в этот день в 2014 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по центру Горловки. Жертвами этой атаки стали 22 человека, в том числе четыре ребенка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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