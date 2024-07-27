27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе: истории личных трагедий

Ежегодно 27 июля в России отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Дата была установлена властями Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2022 году. Одним из ее вдохновителей стал военный корреспондент «Известий» Сергей Еремин, погибший в зоне СВО весной этого года. В траурный день «Известия» запускают акцию #101/330 и рассказывают несколько историй детей, погибших в Донбассе с 2014 года.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе в 2024 году — история

Траурная дата была установлена в 2022 году по указу главы ДНР Дениса Пушилина. Отмечать ее было решено 27 июля. Именно в этот день в 2014 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по центру Горловки. Жертвами этой атаки стали 22 человека, в том числе четыре ребенка.

В 2016 году военкор «Известий» Семен Еремин предложил создать на территории Донецкого аэропорта мурал в память о детях Донбасса с изображением профиля его дочери и хештегом #101. Число символизировало количество малышей и подростков, погибших в регионе на тот момент.

В то время аэропорт еще оставался в зоне досягаемости артиллерии ВСУ, открытая местность хорошо простреливалась. Несмотря на риск, Еремин решил воплотить свою задумку. Подготовка к операции заняла два дня, а работа над портретом продолжалась несколько часов. Военкора сопровождали стингер и художник из числа ополченцев. Один раз группа даже попала под обстрел, но со своей задачей справилась.

В апреле 2024 года, через восемь лет после создания мурала, Еремин погиб в зоне спецоперации. Портрет его дочери до сих пор находится в аэропорту. Его маленькая копия также размещена на стене нового терминала воздушной гавани.

С момента проведения первой акции Еремина количество погибших детей ДНР возросло до 282. Во всех приграничных регионах жертвами военного конфликта стали 330 ребят.

В 2024 году «Известия» проводят акцию #101/330, в рамках которой расскажут истории детей, чьи жизни трагически оборвались. Также «Известия» покажут видео о детях Донбасса — каждый ролик будет транслироваться в то время, когда ребенок оказался под обстрелом. Материалы о них также появятся на сайте «Известий» и Пятого канала. Кроме того, подписчикам наших соцсетей будет представлена специальная рамка, с помощью которой они смогут изменить аватар.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе — горловская Мадонна

Жительница Горловки Кристина Жук каждый день приходила в сквер Коммунаров, чтобы погулять со своей десятимесячной дочерью Кирой. 27 июля 2014 года девушка также вышла на прогулку с коляской. В это время начался обстрел — один из первых и самых самых мощных.

Когда раздались взрывы, началась паника. Кристина с ребенком на руках пыталась найти укрытие, но добраться до безопасного места не смогла — рядом с ней разорвался снаряд. Девушка и ее маленькая дочь скончались от ранений.

Кристина Жук очень мечтала о дочке, и рождение Киры стало для нее большим счастьем. Однако ему не суждено было продлиться долго. Тело молодой матери нашли на траве, она до последнего момента защищала свою малышку. История девушки вскоре облетела весь мир, а саму Кристину впоследствии назвали горловской Мадонной.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе — Кровавое воскресенье в Славянске

Полина Сладкая стала первым ребенком, погибшим в Донбассе в результате агрессии ВСУ. 8 июня 2014 года, в праздник Святой Троицы, украинские боевики начали артиллерийский обстрел Славянска. Шестилетняя девочка надеялась спрятаться в старом купеческом доме, однако ее всё же ранило осколками снаряда.

На помощь Полине пришел один из ополченцев. Он вынес ребенка из здания и передал доктору, который оказался рядом. Врач с девочкой на руках пытался добраться до ближайшей больницы, но в пути сердце девочки остановилось.

Позднее 8 июня 2014 года в Славянске назвали кровавым воскресеньем. Украинские боевики целенаправленно били по мирному населению. Под артиллерийским огнем оказались спальные районы, жилые дома и детские сады.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе — дом в Донецке

5 июля 2022 года десятилетняя Ника проводила время в компании друзей около своего дома в Донецке. Мирное течение летнего дня было нарушено свистом приближающегося снаряда. Услышав тревожный звук, взрослые бросились спасать детей. Одного мальчика успели укрыть в доме, но до Ники помощь не добралась. Снаряд разорвался в 30 м от девочки, она погибла на месте.

Ника была единственным ребенком в семье. Ранее она смогла победить опасное заболевание, родители были счастливы, что их дочь продолжит жить, как все дети. Девочка увлекалась рисованием, ходила на танцы, участвовала в конкурсах и любила животных.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе — футбольное поле в Макеевке

Вечером 5 ноября 2014 года 14-летний Даниил Кузнецов пошел играть в футбол на школьный стадион в Макеевке. В это время украинские боевики открыли по городу огонь. В разгар матча несколько артиллерийских снарядов упало на поле, где находились девять подростков. Даниил и его друг, 18-летний Андрей Елисеев, скончались на месте, еще четверо ребят были тяжело ранены осколками.

Даниил выступал за школьную футбольную команду и мечтал однажды стать профессиональным игроком. Андрей работал сварщиком и был востребован в своем городе. Парень хотел переехать в Москву, но заветная поездка постоянно откладывалась.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе — детская площадка в Макеевке

Вечером 6 июля 2022 года семилетний Влад ждал свою подругу-ровесницу Машу на детской площадке в Макеевке. В это время над его головой разорвался кассетный снаряд реактивной системы «Ураган».

Влад погиб на месте, а Маша попыталась спрятаться в подъезде, но уже у самой двери была ранена осколками. Детей похоронили на одном кладбище недалеко друг от друга.

В момент атаки во дворе находился и 16-летний Дима. Он получил серьезные ранения. Когда приехала скорая помощь, подросток был еще жив, но скончался по дороге в больницу. Дима учился в 11-м классе лицея, играл на гитаре и занимался танцами. Он мечтал поступить в университет и работать в IT-сфере.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе — обстрел Луганска

Марина Леднева погибла, когда ей было всего шесть. В злополучный день 7 августа 2014 года она гуляла вместе с мамой по улицам Луганска. В результате обстрела девочка получила множественные осколочные ранения головы. Ее мама Светлана, находившаяся на седьмом месяце беременности, тоже пострадала от взрыва.

Женщину с ребенком до больницы довезли военные — вызвать скорую было невозможно, в городе не работала мобильная связь. Врачи боролись за жизнь девочки, однако спасти ее не удалось.

Родственники и друзья семьи вспоминают Марину с теплотой. По словам воспитателей детского сада, она была лидером группы. Малышка занималась танцами и любила рисовать. Была у девочки и заветная мечта — она хотела стать феей и научиться летать.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе — обстрел Голубовки

20 июня 2014 года ВСУ обстреляли поселок Голубовка в ДНР. По населенному пункту было выпущено сразу 20 снарядов. Среди погибших в результате атаки оказался и четырехлетний Арсений, игравший во дворе своего дома.

Услышав взрывы, мама мальчика Елена бросилась на улицу, чтобы забрать сына в укрытие, но не успела. Пытаясь спасти ребенка, женщина погибла на глазах у бабушки Арсения.

Малыша в тяжелом состоянии доставили в больницу. Более пяти часов врачи боролись за его жизнь, но спасти Арсения не смогли. После полученных травм мальчик не прожил и суток.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе — обстрел города Ровеньки

Для пятилетнего Саши Сорокина прогулка 22 августа 2014 года стала последней. В тот день украинские боевики обстреляли город Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР). Для атаки использовалась баллистическая ракета «Точка У». Это был первый раз, когда ВСУ применили тактический ракетный комплекс против мирных граждан ЛНР.

Саша был ранен осколком в сердце — с такой травмой у мальчика не было шанса выжить. В день его гибели жители Ровенек стали свидетелями цинизма киевского режима. Украинские СМИ оправдывали удар по мирным гражданам уничтожением базы ополчения, хотя рядом с местом взрыва не было военных объектов. Сейчас на месте трагедии установлен мемориал.